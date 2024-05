Ex-"Let's Dance"-Profitänzer Christian Bärens mit nur 46 Jahren verstorben!

New York - Ex-" Let’s Dance "-Profi Christian Bärens ist im Alter von nur 46 Jahren verstorben. Offenbar kämpfte er schon seit Wochen um sein Leben.

Große Trauer um den ehemaligen "Let's Dance"-Profitänzer Christian Bärens: Der Sportler starb mit nur 46 Jahren. (Archivbild) © dpa-Zentralbild

Wie der Express am Freitag berichtete, lebte und arbeitete Bärens seit über einer Dekade in New York (USA) und sei dort seit Langem Trainer der renommierten "Stepping Out Studios" gewesen.

Ein Kollege bestätigte die traurige Nachricht gegenüber der Kölner Zeitung: "Ja, es stimmt leider. Christian ist kürzlich verstorben."

Der Sportler habe bereits seit Ende April mit gesundheitlichen Beschwerden zu kämpfen gehabt, sodass er in die Herz-Intensivstation eines Krankenhauses im New Yorker Stadtteil Brooklyn eingeliefert werden musste.

"Er kämpfte zwei Wochen lang um sein Leben, verlor jedoch den Kampf und verstarb am Dienstag, dem 14. Mai", sagte Bärens Freundin Irena Canova dem Blatt.

Sie ist es auch, die eine Spendenaktion auf dem Portal GoFundMe ins Leben rief, um dem Profitänzer eine würdige Bestattung auf deutschem Boden zu ermöglichen. Das Geld brauche die Familie für Reisekosten und Beerdigung.

"Seine Mutter kommt aus Deutschland, um ihren Sohn nach Hause zu holen", erklärte Canova weiter.