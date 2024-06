Sylvie Meis trauert um ihren "Let's Dance"-Partner

Sylvie Meis (46) nahm 2010 gemeinsam mit Christian Bärens (†46) an der RTL-Show "Let's Dance" teil. © imago/APress

2010 nahm die Moderatorin gemeinsam mit Bärens an der dritten Staffel der RTL-Sendung teil, beide schafften es gemeinsam bis in die sechste Show. Dann musste der Profitänzer allerdings wegen Rückenproblemen vorzeitig aufgeben und wurde durch Christian Polanc (46) ersetzt.

Auf Instagram richtete Sylvie nun ein paar Worte an ihren ehemaligen Tanzpartner. "Ein großartiger Mensch ist von uns gegangen. Ich bin unfassbar traurig über die Nachricht des viel zu frühen Todes von meinem lieben Christian", schrieb sie in einem Beitrag.

Für die 46-Jährige hatte der gemeinsame Auftritt in der Show eine große Bedeutung. "Mit ihm habe ich mich nach meiner Krebs-Erkrankung zurück in ein neues Leben getanzt", gab sie an. "Er war eine Bereicherung für jeden, der ihn kannte."

Am Ende ihres Posts drückte sie den Angehörigen ihr Beileid aus: "Es tut mir unendlich leid. In tiefem Mitgefühl🖤"