Gibt es nur 13 "Let's Dance"-Kandidaten? RTL äußert sich exklusiv
Köln - Nachdem in der ersten Staffel von "Let's Dance" nur acht Promis versucht haben, "Dancing Star" zu werden, ist es inzwischen Tradition, dass 14 Kandidaten teilnehmen. Doch bislang hat RTL für die 19. Staffel erst 13 Prominente bekanntgegeben. Bleibt es etwa dabei?
"Den 14. Namen geben wir rechtzeitig bekannt", verrät eine RTL-Sprecherin exklusiv gegenüber TAG24.
Getreu dem Motto: "Langsam ernährt sich das Einhörnchen" hat der Kölner Privatsender die bisherigen 13 Teilnehmer der beliebten RTL-Tanzshow für die neue Staffel vorgestellt. Per Instagram machte man den jeweiligen Star öffentlich.
Schlager-Star Ross Antony (51), Model Betty Taube (31), Influencer Will Whey (31, bürgerlich Willi Willwohl) sowie "Ninja Warrior"-Star Joel Mattli (31) werden versuchen, die Nachfolge von Diego Pooth (22) und Ekaterina Leonova (38) anzutreten, die sich im vergangenen Jahr zum "Dancing Star" krönen konnten.
Konkurrenz bekommen sie dabei von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33), Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37), Comedian Simon Gosejohann (49) und GZSZ-Star Jan Kittmann (42).
"Let's Dance"-Fans machen ihrem Ärger Luft
Zudem werden auch die Schauspielerinnen Esther Schweins (55) und Sonya Kraus (52), Sängerin Nadja Benaissa (43), Rapper Milano (27, bürgerlich Milane Baybah) sowie Reality-Sternchen Vanessa Borck (29) das Tanzbein schwingen.
Dass der Kölner Privatsender den 14. Kandidaten noch immer nicht veröffentlicht hat, sorgt auch bei den vielen "Let's Dance"-Fans für Empörung.
"Habt ihr die letzte Kandidatin unterwegs verloren?", fragt zum Beispiel ein User sarkastisch. Und auch andere Anhänger machen ihrem Ärger Luft.
Doch nicht nur die letzte Kandidatin ist noch ausstehend. Fraglich ist zudem auch, welche 14 Profitänzer bei der beliebten Show dabei sind.
Außerdem ist der Starttermin der 19. Staffel noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll die erste Folge jedoch am 27. Februar 2026 ab 20.15 Uhr laufen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa