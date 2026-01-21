Gibt es nur 13 "Let's Dance"-Kandidaten? RTL äußert sich exklusiv

Köln - Nachdem in der ersten Staffel von " Let's Dance " nur acht Promis versucht haben, "Dancing Star" zu werden, ist es inzwischen Tradition, dass 14 Kandidaten teilnehmen. Doch bislang hat RTL für die 19. Staffel erst 13 Prominente bekanntgegeben. Bleibt es etwa dabei?

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61) wird auch in diesem Jahr den Siegerpokal übergeben. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Den 14. Namen geben wir rechtzeitig bekannt", verrät eine RTL-Sprecherin exklusiv gegenüber TAG24.

Getreu dem Motto: "Langsam ernährt sich das Einhörnchen" hat der Kölner Privatsender die bisherigen 13 Teilnehmer der beliebten RTL-Tanzshow für die neue Staffel vorgestellt. Per Instagram machte man den jeweiligen Star öffentlich.

Schlager-Star Ross Antony (51), Model Betty Taube (31), Influencer Will Whey (31, bürgerlich Willi Willwohl) sowie "Ninja Warrior"-Star Joel Mattli (31) werden versuchen, die Nachfolge von Diego Pooth (22) und Ekaterina Leonova (38) anzutreten, die sich im vergangenen Jahr zum "Dancing Star" krönen konnten.

Konkurrenz bekommen sie dabei von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33), Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37), Comedian Simon Gosejohann (49) und GZSZ-Star Jan Kittmann (42).