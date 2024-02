Gründe für "Let's Dance"-Aus von Legende Christian Polanc: TV-Star widerspricht RTL!

Köln - Die Spekulationen rund um das überraschende "Let's Dance"-Aus von Urgestein Christian Polanc (45) reißen nicht ab. Ex-" GZSZ "-Star Sila Sahin (38) widerspricht RTL und hat ihre ganz eigene Theorie!

Sahin, die mit Polanc im Finale 2013 auf den zweiten Platz tanzte, hat eine andere Theorie. "Ich glaube, dass es irgendwann frustrierend ist, wenn keine Steigerung stattfindet und man immer nur tanzt", so die Schauspielerin gegenüber Promiflash .

Kurz nach seinem Statement meldete sich jedoch auch RTL zu Wort und begründete seine diesjährige Abstinenz mit Platzmangel. "Unsere 'Let's Dance' Familie ist so groß, sodass wir nicht jedes Jahr alle Profis mitnehmen können. Welche Profis tanzen, hängt auch davon ab, welche Promis dabei sind. Es muss insgesamt passen", hieß es.

Über die Gründe gibt es verschiedene Darstellungen. "Ich habe einfach mittlerweile zu viele andere wichtige Aufgaben in meiner Tanzschule sowie einigen anderen Projekten", erklärte Polanc auf Instagram. Demnach fehlte ihm in diesem Jahr schlichtweg die Zeit.

Am 23. Februar geht bei dem Kölner Privatsender eine Ära zu Ende. Das erste Mal seit 15 Jahren wird die Show ohne den 45-jährigen Profitänzer über die Bühne gehen. Insgesamt zweimal konnte er das gebohnerte Parkett als Sieger verlassen.

Die Schauspielerin traut dem Profitänzer aufgrund seiner langjährigen Erfahrung auch einen Posten in der Fachjury zu. © Bildmontage: Instagram/diesilasahin, Instagram/christianpolanc (Screenshots)

Die 38-Jährige spielt damit auf die lange Historie an, die den Profi mit der Show verbindet. Sie sieht ihren früheren Tanzpartner aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mittlerweile durchaus auch in einer anderen Rolle, nämlich in der Fachjury.

Tatsächlich kann sich Polanc diese Funktion sogar ernsthaft vorstellen. Sägt er damit etwa bereits leise am Stuhl von Chef-Juror Joachim Llambi (59)? Vorerst nicht. Seiner Meinung nach machen die aktuellen Preisrichter einen tollen Job.

RTL hat dem ehemaligen Champion bereits eine Rückkehr in Aussicht gestellt, dabei aber wohl das Tanzparkett gemeint. Doch ein solches Comeback scheint unwahrscheinlich. "Sag niemals nie, aber ich sehe das als schwierig", betonte der 45-Jährige.

Ganz auf ihn verzichten, müssen seine Fans in der neuen Staffel aber nicht. Er plant eine gelegentliche Live-Berichterstattung auf Instagram. Außerdem arbeitet Christian an einem eigenen Podcast zur Show.