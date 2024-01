"Let's Dance"-Profis stehen fest: Fans erzürnt über Fehlen eines beliebten Tänzers

Köln - Anfang des Jahres gab RTL bekannt, welche Promis bei der diesjährigen Staffel von " Let's Dance " dabei sind. Auch das Startdatum stand inzwischen fest. Nur welche Profi-Tänzer auf dem Parkett stehen werden, befand sich noch in der Schwebe. Jetzt ist dieses Rätsel ebenfalls gelöst.

So werden sowohl Christina Luft (33) als auch Isabel Edvardsson (41) und Renata Lusin (36) in diesem Jahr nicht dabei sein. Das allerdings aus einem süßen Grund: Denn alle drei Frauen sind schwanger.

Während die beiden Tänzer also neu bei der beliebten Unterhaltungsshow sind, fehlen allerdings zahlreiche Lieblinge der Fans.

Ebenfalls neu ist Mikael "Mika" Tatarkin (26). Der gebürtige Russe lebt seit 23 Jahren in seiner Wahlheimat Frankfurt. Unter anderem trainierte er bei "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (42).

Erstmals dabei: Anastasia Stan. Sie kommt gebürtig aus Moldawien und lebt mittlerweile in Pforzheim. Sie schwingt seit ihrem sechsten Lebensjahr das Tanzbein und ist Trainerin mit Lizenz für Junioren sowie Latein- und Standardturnier-Gruppen.

Und die Zuschauer dürfen sich in der 17. Staffel auf zwei neue Gesichter in der Tanzfamilie freuen.

Profi-Tänzer Christian Polanc (45) wird zur Enttäuschung einiger Fans nicht bei der Tanz-Show dabei sein. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Das Fehlen eines weiteren Profi-Tänzers sorgt jedoch für Ärger bei den Anhängern der Tanz-Show. Denn erstmals seit der zweiten Staffel wird Christian Polanc (45) nicht mit dabei sein.

"Ohne Christian? Warum? Das ist mega schade", zeigt sich ein Fan auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show enttäuscht. Ein weiter User schreibt: "Let's Dance ohne Christian Polanc? Unvorstellbar!"

Einige Fans können sich die Show ohne den 45-Jährigen gar nicht mehr vorstellen und wollen nun auch auf "Let's Dance" verzichten. "Wenn Christian raus ist, bin ich es auch!", kündigt ein User an.

Auch, dass Evgeny Vinokurov (33) und Andrzej Cibis (36) fehlen, fällt einigen Zuschauern schon jetzt negativ auf.

Doch es gibt auch bekannte Gesichter in der diesjährigen Staffel, so werden Marta Arndt und Paul Lorenz in den Cast zurückkehren. Außerdem dabei: Kathrin Menzinger (35), Malika Dzumaev (32), Mariia Maksina (27), Patricija Ionel (28), Alexandru Ionel (29), Vadim Gabuzov (36), Valentin Lusin (36), Massimo Sinató (43), Zsolt Sándor Cseke (36) und Ekaterina Leonova (36)

Die erste Folge von "Let's Dance" läuft in diesem Jahr am 23. Februar. Zur Primetime läuft dann die beliebte Kennenlernshow. Danach wird die Show jeweils freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt.