Hammer-Verträge bei "Let's Dance": Stars unterschreiben irre Klauseln

Köln - Am kommenden Freitag wird der Sieger der 19. Staffel von " Let's Dance " ermittelt. Emotionen dürften dabei ordentlich im Spiel sein. Allerdings spielt auch das Thema künstliche Intelligenz eine große Rolle bei der RTL-Show.

Rapper Milano (27) und Marta Arndt (36) kämpfen am kommenden Freitag um den Sieg bei "Let's Dance". Angeblich haben alle Kandidaten Verträge mit KI-Klauseln unterschrieben. © Thomas Banneyer/dpa

Wie "Bild" nämlich erfahren haben will, alle 14 Kandidaten einen Vertrag mit weitreichenden KI-Klauseln unterschrieben.

So dürfe alles, was bei der Produktion aufgezeichnet wird, in Zukunft auch für KI-Systeme genutzt werden. Unter anderem sollen Gesichter, Stimmen, Bewegungen, Emotionen, Interviews, Trainingsszenen und sogar mögliche Streit-Szenen hinter der Kulisse betroffen sein.

Auch Material, welches niemals ausgestrahlt werde, dürfe archiviert und analysiert werden.

Nach Informationen von "Bild" sei es durch die Verträge gestattet, Bild, Ton und Sprache der Kandidaten mithilfe von KI-Technologien zu bearbeiten. Demnach sei es erlaubt, Veränderungen von Stimmen oder Lippenbewegungen vorzunehmen.

Deepfakes oder komplette KI-Klone sollen zwar nicht genannt werden, allerdings seien die Formulierungen im Vertrag nicht unbedingt deutlich. Auch, damit zukünftige Technologien automatisch mit abgedeckt werden können.