Kommentar von Chef-Juror sorgt für "Let's Dance"-Eklat: Tänzerin verliert Fassung

Köln - Joachim Llambi (61) hat seinem Ruf als knallharter " Let's Dance "-Juror mal wieder alle Ehre gemacht. Profitänzerin Katrin Menzinger verliert die Fassung und teilt gegen den Chef-Kritiker aus.

Jury-Mitglied Joachim Llambi (61) ist für seine knallharten Bewertungen bei "Let's Dance" berühmt und berüchtigt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Unter dem Motto "Iconic Dances" sollten die Tanzpaare in der Live-Show am Freitagabend unvergessene Sternstunden der Show-Historie noch einmal aufleben lassen und das Parkett so in eine Zeitmaschine verwandeln.

Jan Kittmann (43) und Menzinger versuchten sich an einer Salsa zu "Locos los Dos", angelehnt an die Performance von Vanessa Mai (33) und Christian Polanc (47) aus dem Jahr 2017. Zweifelsohne ein anspruchsvoller Tanz - mit schnellen Schritten und gefährlichen Tricks.

Trotz sehenswerter Leistung fiel das Urteil von Llambi gnadenlos aus: "Ich sag's in aller Deutlichkeit: Es war nicht gut getanzt. Ich hab immer so ein Zucken gesehen. Ich habe gedacht, wo haben sie denn jetzt was angeschlossen?", kritisierte er den "GZSZ"-Star.

Zwar habe Kittmann "Vollgas gegeben", doch "vom Tänzerischen hatte es bessere Tänze". Menzinger sah das anders: "Ich muss mal kurz verteidigen, weil die Schritte waren eine extrem anspruchsvolle Kombination. Das waren nicht einfach nur Grundschritte."

Um Llambi von Jans guter Technik zu überzeugen, bittet sie ihn um einen kurzen Tanz. "Zeig es ihm!", fordert sie den Schauspieler auf. Doch auch die folgende Demonstration ändert nichts: Llambi zückte die Sechs-Punkte-Kelle.