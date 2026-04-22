Strenge Verbote bei "Let's Dance": Hier versteht RTL gar keinen Spaß

Köln - Halbzeit bei " Let's Dance " und somit Zeit, um mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Was dürfen die Stars im Rahmen der Live-Show und was nicht? Eine Sache hat RTL strikt verboten!

Die Tanzshow "Let's Dance" ist und bleibt für RTL ein absoluter Quotengarant. © Rolf Vennenbernd/dpa

Während der rund vierstündigen Produktion am Freitagabend gelten strenge Regeln, was in erster Linie damit zusammenhängt, dass die Tanzpaare jederzeit von den TV-Kameras eingefangen werden könnten. Da möchte man unangenehme Bilder natürlich vermeiden.

Neben dem gebohnerten Parkett ist die Sky-Lounge der zweite zentrale Ort des Geschehens. Dort warten Profis und Promis gemeinsam auf ihren Auftritt oder werden nach diesem von Moderatorin Victoria Swarovski zu ihrer Leistung befragt.

Wie der Kölner Privatsender jetzt preisgab, gibt es für das Verhalten in diesem Bereich eine klare Vorgabe: Die Smartphone-Nutzung ist hier absolut tabu. Zu groß sei einfach die Ablenkungsgefahr rund um das Tanzspektakel.

In den Werbepausen geht es dagegen deutlich lockerer zu. Dann dürfen sich alle Protagonisten in einen abgegrenzten Bereich direkt hinter der Sky-Lounge zurückziehen. Hinter dieser Kulisse können auch die Handys wieder genutzt werden.

Außerdem stehen den "Let's Dance"-Stars dort Snacks, Wasser, kleine Beauty-Stationen und ihre persönlichen Dinge zur Verfügung. Wer glaubt, in dem Areal herrsche Sauberkeit und Ordnung, der sieht sich getäuscht.