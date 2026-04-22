Strenge Verbote bei "Let's Dance": Hier versteht RTL gar keinen Spaß
Köln - Halbzeit bei "Let's Dance" und somit Zeit, um mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Was dürfen die Stars im Rahmen der Live-Show und was nicht? Eine Sache hat RTL strikt verboten!
Während der rund vierstündigen Produktion am Freitagabend gelten strenge Regeln, was in erster Linie damit zusammenhängt, dass die Tanzpaare jederzeit von den TV-Kameras eingefangen werden könnten. Da möchte man unangenehme Bilder natürlich vermeiden.
Neben dem gebohnerten Parkett ist die Sky-Lounge der zweite zentrale Ort des Geschehens. Dort warten Profis und Promis gemeinsam auf ihren Auftritt oder werden nach diesem von Moderatorin Victoria Swarovski zu ihrer Leistung befragt.
Wie der Kölner Privatsender jetzt preisgab, gibt es für das Verhalten in diesem Bereich eine klare Vorgabe: Die Smartphone-Nutzung ist hier absolut tabu. Zu groß sei einfach die Ablenkungsgefahr rund um das Tanzspektakel.
In den Werbepausen geht es dagegen deutlich lockerer zu. Dann dürfen sich alle Protagonisten in einen abgegrenzten Bereich direkt hinter der Sky-Lounge zurückziehen. Hinter dieser Kulisse können auch die Handys wieder genutzt werden.
Außerdem stehen den "Let's Dance"-Stars dort Snacks, Wasser, kleine Beauty-Stationen und ihre persönlichen Dinge zur Verfügung. Wer glaubt, in dem Areal herrsche Sauberkeit und Ordnung, der sieht sich getäuscht.
Strenge Vorgaben auch für private Klamotten und Bühnenoutfits
Als der RTL-Reporter zu Besuch kommt, liegen etliche Klamotten auf dem Boden verstreut, anstatt dass sie an den dafür vorgesehenen Haken hängen. Die Tänzerinnen und Tänzer scheint das allerdings weniger zu stören.
Zumindest Anna-Carina Woitschack nimmt das Chaos gelassen. Die 32-jährige Sängerin zählt in diesem Jahr zu den Mitfavoriten auf den "Dancing Star"-Titel. Sie ist der Ansicht, dass angesichts des stressigen Ablaufs der Live-Show schlicht keine Zeit sei, um penibel aufzuräumen.
Auch für private Klamotten gelten strenge Regeln. Sichtbare Markenlogos sind dabei ein absolutes No-Go. Die Bühnen-Outfits gehören vertraglich RTL und müssen nach der Show wieder zurückgegeben werden.
Doch auch ein Kauf ist in Ausnahmefällen möglich, wie Vierfach-Siegerin Ekaterina Leonova (38) vor einigen Jahren schon einmal offenbarte.
Die nächste Live-Show ist am kommenden Freitagabend (24. April), ab 20.15 Uhr, bei RTL zu sehen. Parallel ist die Ausgabe auch auf RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa