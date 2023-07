Joachim Llambi über neue "Let's Dance"-Staffel: "Wir brauchen Olaf Scholz nicht!"

Hamburg – Kaum ist die eine Staffel zu Ende, geht das große Rätselraten um mögliche neue " Let's Dance "-Kandidaten in die nächste Runde. TAG24 traf Joachim Llambi (58) auf dem " Vive le Vin "-Weinfest in Hamburg und versuchte die ersten Details aus dem Kult-Juror herauszukitzeln .

"Die neue Staffel geht erst im Frühjahr wieder los, das ist round about noch ein Dreivierteljahr hin, das verpufft dann. Dann lieber kurz vorher, schön knackig, dass alle sagen 'Boah, jetzt muss ich aber in zwei Wochen einschalten'."

Joachim Llambi zusammen mit Moderatorin Victoria Swarovski bei der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der ehemalige Turniertänzer kann aber verraten, wer auf jeden Fall nicht dabei sein wird: "Also Olaf Scholz ist es definitiv nicht. Es gab doch früher immer mal so eine Eisenbahn, die ganz spät – so um ein Uhr nachts – irgendwo herumgefahren ist, also die ist spannender als Olaf Scholz. Den brauchen wir nicht", so Llambi. "Und [Robert] Habeck auch nicht, da müssen wir ja aufpassen, hinterher sagt er noch, dass Studio ist zu warm."

Einen Traumkandidaten habe der Juror nicht, dafür hätten auch schon zu viele mitgemacht. Über 200 Kandidaten haben schon an der RTL-Sendung teilgenommen und am meisten würden Llambi immer die nicht so bekannten Gesichter überraschen.

"Man sieht relativ schnell, so nach ein, zwei Shows, dass gerade die, die man nicht so gut kennt, auf einmal die sind, wo der Zuschauer sagt: 'Für die bin ich, die sind toll'." Deswegen bräuchte man auch keine Top-Namen wie Scholz oder Habeck.

Für das Format "Normalos" von der Straße zu casten sei aber leider keine Option: "Wir werden immer darauf angesprochen, ob nicht mal eine Wildcard oder so mitmachen kann. Dürfen wir aber leider nicht, weil das Format aus England von der BBC kommt und die geben uns vor, dass nur Prominente mitmachen dürfen."

Zudem könne man eine mögliche Wildcard-Teilnahme zu wenig kontrollieren. "Dann ist das einer, der früher mal Turnier getanzt hat und tanzt die anderen in Grund und Boden. Und das wollen wir ja nicht", betont der 58-Jährige.

"Deswegen ist zum Beispiel auch nie ein Olli P. mit dabei, der war früher Deutscher Jugend Meister in den Standardtänzen. Dann würden wir die ganze Sache ad absurdum führen."