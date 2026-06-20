Kniefall an ganz besonderem Ort: RTL-Legende macht Verlobung publik

Erfolgreicher Kniefall: Christian Polanc (38) und seine Freundin Laura Brand-Schulz wollen den Bund fürs Leben eingehen. © Bildmontage: Instagram/christianpolanc (Screenshots)

Der zweimalige Gewinner der beliebten RTL-Show hatte seine Freundin Laura Brand-Schulz vor knapp zwei Jahren in der Türkei kennengelernt - und genau dort ist er nun auch vor ihr auf die Knie gegangen.

"Ein Ja für heute, ein Ja für morgen und ein Ja für den Rest unseres Lebens", schrieb das zukünftige Ehepaar auf Instagram. Der erfolgreiche Antrag liegt allerdings schon ein paar Tage zurück. In dem Post ist von dem 12. Juni 2026 die Rede.

Weiter heißt es darin: "Wir haben uns versprochen, diesen Weg gemeinsam zu gehen - Hand in Hand, in guten wie in stürmischen Zeiten." Das Paar blickt von nun an "voller Vorfreude auf alles, was das Leben noch für uns bereithält".

Zu den liebevollen Zeilen teilt Polanc auf seinem Kanal noch eine zuckersüße, in Schwarz-Weiß gehaltene Bilderkollage, die einige romantische Momente der beiden Verlobten zur Schau stellt. Jeder Schnappschuss verdeutlicht ihre enge Verbindung.