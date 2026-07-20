Kurz nach Ende der langjährigen Beziehung: "Let's Dance"-Tänzer zeigt sich frisch verliebt
Köln - Das ging fix: Nur wenige Monate nach der Trennung von Nicole Ettlinger schwebt Vadim Garbuzov (39) wieder auf Wolke sieben.
Der erfolgreiche "Let's Dance"-Profitänzer und das Model hatten sich zu Beginn dieses Jahres dazu entschieden, nach acht gemeinsamen Jahren die Beziehung zu beenden. Schon damals ließ Garbuzov durchblicken, dass er bereit sei, sich neu zu verlieben.
Jetzt hat Amor den richtigen Pfeil aus dem Köcher gezogen und den 39-Jährigen mitten ins Herz getroffen. Bei der Premiere der Operette "Ein Käfig voller Narren" in Österreich bestätigte Vadim gegenüber dem "Kurier", dass er seit zwei Monaten mit Saphira liiert ist.
Die beiden zeigten sich an diesem Abend erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Wie und wann sie sich genau kennengelernt haben, offenbarten sie allerdings noch nicht. Auf seinem Instagram-Kanal hat Garbuzov inzwischen mit Pärchen-Content nachgelegt.
"Ein paar Augenblicke", schreibt der Profisportler garniert mit einem weißen Herz zu einer Galerie aus Fotos und Videos. Darin sind die beiden eng umschlungen, küssend, tanzend und vor allem lächelnd und lachend zu sehen.
"Let's Dance"-Familie gratuliert Vadim Garbuzov zum privaten Glück
Auf einem weiteren Schnappschuss wird die RTL-Parkettbekanntheit zudem Opfer einer tierischen Schleckattacke. Die weiß-braune Fellnase scheint Vadim ebenfalls mit viel Liebe überschütten zu wollen. Der Post wurde natürlich vielfach gelikt.
Vor allem die gegenwärtigen und ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus der "Let's Dance"-Familie ließen es sich nicht nehmen, dem gebürtigen Ukrainer zu seinem privaten Glück zu gratulieren. Zudem sind etliche rote Herzen in der Kommentarspalte zu finden.
Seit 2015 gehört Vadim zum festen Ensemble der RTL-Show. Als Kind zog er mit seiner Familie nach Kanada, später feierte er an der Seite seiner langjährigen Tanzpartnerin und "Let's Dance"-Kollegin Kathrin Menzinger (37) im internationalen Tanzsport große Erfolge.
Kürzlich sorgte Garbuzov dann mit einem Beauty-Eingriff für Schlagzeilen. Der 39-Jährige unterzog sich einer Haar-Transplantation. Dazu erklärte er: "Ich arbeite im TV-Bereich, ich performe, ich tanze. Deswegen ist das für mich sehr, sehr wichtig."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa