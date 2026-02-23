"Let's Dance"-Aus vor TV-Start: Er sagt kurzfristig ab, dieser Ersatz springt ein

Köln/Hamburg - Die neue Staffel von " Let's Dance " steht unmittelbar in den Startlöchern, da muss einer der diesjährigen Teilnehmer kurzfristig absagen.

Im Vorjahr war Alexandru IIonel (r.) mit Marie Mouroum auf dem Parkett - in der neuen Staffel springt er für Mikael Tatarkin ein. © Rolf Vennenbernd/dpa

Schon am kommenden Freitag sollen sich Promis und Profis erstmals vor laufender Kamera begegnen und erfahren, wer in diesem Jahr mit wem die Ehre haben wird.

Er wird in der 19. Staffel allerdings nicht mit dabei sein: Profitänzer Mikael Tatarkin (29)!

Normalerweise hätte der Russe in seine zweite "Let's Dance"-Saison gehen sollen - ein Anriss am Bizepsanker macht seine Teilnahme kurzfristig zunichte, heißt es auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Show. Ein offizielles Statement des 29-Jährigen zu seiner Absage gibt es bislang noch nicht.

Allzu lange auf die Suche nach Ersatz hat der TV-Sender aber nicht gehen müssen - denn: Alexandru Ionel (31) springt als alt bekanntes Gesicht kurzerhand ein.

Der 31-Jährige ist seit 2021 fester Bestandteil der "Let's Dance"-Familie und belegte im Vorjahr an der Seite von Stuntfrau Marie Mouroum (33) den fünften Platz.