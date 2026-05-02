"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi platzt wegen Benaissa-Rauswurf der Kragen: "Ein Schlag ins Gesicht!"

Köln - Jetzt platzt " Let's Dance "-Chefjuror Joachim Llambi (61) so richtig der Kragen: Auf Instagram ledert der 61-Jährige knallhart gegen die Zuschauerinnen und Zuschauer der RTL -Show ab. Grund dafür ist der Rauswurf von Nadja Benaissa (44) in der achten Liveshow am Freitagabend.

Ist mit der Entscheidung der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht einverstanden: "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (61). (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

"Was für eine Show. Große Leistungen, starke Überraschungen, mutige Choreografien und dann dieses Ende. Für mich ein Schlag ins Gesicht für Leistung und Fairness", beginnt der Duisburger seine Wutrede in den sozialen Medien.

Er wolle daher Klartext reden, kündigt der 61-Jährige an - und wird dann tatsächlich deutlich: "Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov (38) raus? Unfassbar. Für viele Zuschauer nicht nachvollziehbar. Für mich auch nicht."

Tatsächlich hatte das No-Angels-Mitglied auf dem prominenten Tanzparkett eine blitzsaubere Leistung abgeliefert. Für ihre erste Performance sahnte sie von der Jury bereits satte 26 Punkte ab, für ihren zweiten Tanz gar die Höchstwertung von 30 Zählern. Im Juryranking schaffte es die 44-Jährige damit auf den zweiten Platz.

Am Ende schied Benaissa trotzdem aus der Show aus, weil zu wenige Zuschauerinnen und Zuschauer für sie abstimmten.