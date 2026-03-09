"Let's Dance": RTL streicht beliebte Tanzshow aus dem Programm
Köln - Eingefleischte Fans von "Let's Dance" sind es gewohnt, dass die Ausgaben der beliebten Tanzshow freitagabends ab 20.15 Uhr laufen. Doch jetzt sorgt RTL für einen Paukenschlag und streicht die vierte Sendung aus dem Programm!
Grund für den Ausfall ist das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz, welches am Freitag, dem 27. März, im Basler St. Jakob-Park ausgetragen wird.
Da der Kölner Privatsender die Rechte für einige Begegnungen der DFB-Elf hat, zeigt man an dem Abend das Vorbereitungsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.
"Der Countdown zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 läuft und RTL zeigt die erste Standortbestimmung des DFB-Teams live im Free-TV!", schreibt der Sender in einem Programmplan auf seiner Internet-Seite.
Doch die Anhänger der beliebten RTL-Show müssen nicht gänzlich auf "Let's Dance" verzichten.
Denn der Kölner Privatsender verschiebt die vierte Ausgabe einmalig auf den Sonntag. Auch an diesem Tag startet die Show um 20.15 Uhr.
"Let's Dance" pausiert an Karfreitag
Nur eine Woche später schauen die Fans aber wieder in die Röhre. Denn am Freitag, dem 3. April, gibt es erneut keine Live-Show zu sehen. Dieses Mal ist Karfreitag der Grund.
Da der Karfreitag ein sogenannter stiller Feiertag ist, herrscht in ganz Deutschland ein allgemeines Tanzverbot.
Ob es - wie in den vergangenen Jahren - wieder ein "Let's Dance"-Special gibt, ist noch nicht bekannt.
Was jedoch klar ist: Die nächste Ausgabe der beliebten RTL-Show gibt es am kommenden Freitag (13. März) ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL.
Parallel dazu kann die Show aber auch wieder im Livestream auf RTL+ verfolgt werden.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa