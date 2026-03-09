 534

"Let's Dance": RTL streicht beliebte Tanzshow aus dem Programm

Eingefleischte "Let's Dance"-Fans schauen am 27. März in die Röhre: Denn die beliebte Tanzshow fliegt aus dem Programm, denn RTL setzt an dem Abend auf Fußball.

Von Florian Fischer

Köln - Eingefleischte Fans von "Let's Dance" sind es gewohnt, dass die Ausgaben der beliebten Tanzshow freitagabends ab 20.15 Uhr laufen. Doch jetzt sorgt RTL für einen Paukenschlag und streicht die vierte Sendung aus dem Programm!

Am Freitag (27. März) werden die eingefleischten Fans auf "Let's Dance" verzichten müssen.
Am Freitag (27. März) werden die eingefleischten Fans auf "Let's Dance" verzichten müssen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Grund für den Ausfall ist das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz, welches am Freitag, dem 27. März, im Basler St. Jakob-Park ausgetragen wird.

Da der Kölner Privatsender die Rechte für einige Begegnungen der DFB-Elf hat, zeigt man an dem Abend das Vorbereitungsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

"Der Countdown zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 läuft und RTL zeigt die erste Standortbestimmung des DFB-Teams live im Free-TV!", schreibt der Sender in einem Programmplan auf seiner Internet-Seite.

Let's Dance: Noch vor richtigem Showbeginn: "Let's Dance"-Star versenkt drei Tanzpaare
Let's Dance Noch vor richtigem Showbeginn: "Let's Dance"-Star versenkt drei Tanzpaare

Doch die Anhänger der beliebten RTL-Show müssen nicht gänzlich auf "Let's Dance" verzichten.

Denn der Kölner Privatsender verschiebt die vierte Ausgabe einmalig auf den Sonntag. Auch an diesem Tag startet die Show um 20.15 Uhr.

"Let's Dance" pausiert an Karfreitag

Auch am 3. April werden Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47) nicht durchs Programm führen.
Auch am 3. April werden Victoria Swarovski (32) und Daniel Hartwich (47) nicht durchs Programm führen.  © Rolf Vennenbernd/dpa

Nur eine Woche später schauen die Fans aber wieder in die Röhre. Denn am Freitag, dem 3. April, gibt es erneut keine Live-Show zu sehen. Dieses Mal ist Karfreitag der Grund.

Da der Karfreitag ein sogenannter stiller Feiertag ist, herrscht in ganz Deutschland ein allgemeines Tanzverbot.

Ob es - wie in den vergangenen Jahren - wieder ein "Let's Dance"-Special gibt, ist noch nicht bekannt.

Let's Dance: Direkt in erster Entscheidungs-Show: Ross Antony sorgt für besonderen "Let's Dance"-Rekord
Let's Dance Direkt in erster Entscheidungs-Show: Ross Antony sorgt für besonderen "Let's Dance"-Rekord

Was jedoch klar ist: Die nächste Ausgabe der beliebten RTL-Show gibt es am kommenden Freitag (13. März) ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL.

Parallel dazu kann die Show aber auch wieder im Livestream auf RTL+ verfolgt werden.

Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa

Mehr zum Thema Let's Dance: