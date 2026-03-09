"Let's Dance": RTL streicht beliebte Tanzshow aus dem Programm

Köln - Eingefleischte Fans von " Let's Dance " sind es gewohnt, dass die Ausgaben der beliebten Tanzshow freitagabends ab 20.15 Uhr laufen. Doch jetzt sorgt RTL für einen Paukenschlag und streicht die vierte Sendung aus dem Programm!

Am Freitag (27. März) werden die eingefleischten Fans auf "Let's Dance" verzichten müssen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Grund für den Ausfall ist das Fußball-Länderspiel zwischen Deutschland und der Schweiz, welches am Freitag, dem 27. März, im Basler St. Jakob-Park ausgetragen wird.

Da der Kölner Privatsender die Rechte für einige Begegnungen der DFB-Elf hat, zeigt man an dem Abend das Vorbereitungsspiel für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA.

"Der Countdown zur FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 läuft und RTL zeigt die erste Standortbestimmung des DFB-Teams live im Free-TV!", schreibt der Sender in einem Programmplan auf seiner Internet-Seite.

Doch die Anhänger der beliebten RTL-Show müssen nicht gänzlich auf "Let's Dance" verzichten.

Denn der Kölner Privatsender verschiebt die vierte Ausgabe einmalig auf den Sonntag. Auch an diesem Tag startet die Show um 20.15 Uhr.