"Let's Dance"-Star nach Finalshow bedient: Er pöbelt gegen Fans und das RTL-Publikum!

Christian Polanc (46) tanzte im vergangenen Jahr an der Seite von "Bachelorette" Sharon Battiste (32). In diesem Jahr fehlte er bei "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

Auf dem gebohnerten Parkett war der zweimalige Gewinner des Tanzwettbewerbs in diesem Jahr zum Bedauern vieler Fans nicht zu sehen - offiziell aus Zeitgründen. Trotzdem behielt er das Geschehen genau im Blick.

Um seine Beobachtungen mitzuteilen, hat der Ingolstädter sogar einen eigenen Podcast ins Leben gerufen. In der neuesten Ausgabe von "Let's Talk About Dance" zieht Polanc nun ein Fazit und erklärt, was ihn rund um das Format am meisten stört.

Es ist vor allem das Verhalten mancher Fans und Kommentatoren, die den Ingolstädter zur Weißglut treiben. "Ich hab' das Gefühl, die Ernsthaftigkeit, mit der manche Leute diese Sache angehen, übersteigt den Grad an Ernsthaftigkeit und Dramatik, den die Teilnehmer selbst empfinden", stellt Christian klar.

Er könne die andauernde Kritik an den Stars und Profis sowie ihren Leistungen, die in den sozialen Medien teilweise auf übelste Art und Weise verbreitet werden, nicht immer nachvollziehen. Das Feedback seiner Kollegen spreche da eine ähnliche Sprache.