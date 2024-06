"Let's Dance"-Star Patricija Ionel erfüllt sich bei Umzug Traum: "Hier darf Alex nicht rein"

Hamburg - Sie vergrößern sich! Beim " Let's Dance "-Paar Patricija (29) und Alexandru Ionel (29) stehen große Veränderungen an. Nicht nur, dass die beiden Profi-Tänzer Zwillinge erwarten, sie ziehen auch noch um.

Patricija (29) und Alexandru (29) Ionel erwarten Zwillinge. © Marcus Brandt/dpa

Bislang wohnten die Ionels mit Sohnemann Noelis (2) in einer Dreizimmerwohnung in der Hamburger City. Durch den Nachwuchs, der in den kommenden Monaten zur Welt kommen wird, brauchen die beiden Profi-Tänzer allerdings mehr Platz.

Also musste eine neue Bleibe her, und die haben Patricija und Alexandru vor den Toren der Hansestadt gefunden - ein Haus mit 170 Quadratmetern und großem Garten.

Vor allem für die 29-Jährige geht dabei ein kleiner Mädchentraum in Erfüllung. Sie bekommt ein eigenes Ankleidezimmer. "Hier ist nur Platz für meine Klamotten, für meine Schuhe, die ich alle habe, für alle Tanzklamotten", erklärte sie in einem RTL-Beitrag über den Umzug und stellte klar: "Der Raum ist nur ein Mädchenraum und Alex darf hier nicht rein."

Eine weitere Entscheidung ist ebenfalls schon gefallen. Der zweijährige Noelis bekommt sein eigenes Zimmer - zumindest vorerst. "Und wie machen wir das mit den Zwillingen?", fragte Alexandru seine Patricija. "Du hast einen Plan, oder?"

"Kommt Zeit, kommt Rat", lautete das Motto der bald Dreifach-Mutter. Geht es nach ihr, werden die drei Kinder sowieso zusammen spielen. Wieso dann nicht auch zusammen in einem Zimmer schlafen?