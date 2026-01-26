"Let's Dance"-Star verzichtet auf erneutes Comeback: "100 Prozent oder gar nicht"

Hamburg/Köln - Die Entscheidung ist gefallen! Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson (43) wird vorerst kein Comeback bei der RTL-Show " Let's Dance " geben. Die Gründe sind privater Natur.

Isabel Edvardsson (43) nahm 2023 mit Knossi (39) teil, verzichtete nun aber auf ein erneutes Comeback. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die blonde Schwedin gehört mittlerweile zum Inventar der Tanz-Show. Seit 2006 ist Edvardsson mit einigen Unterbrechungen dabei. 2010 war sie zunächst Jurorin, 2018, 2021 und 2024 verzichtete sie aufgrund von Schwangerschaft und Elternzeit auf eine Teilnahme.

Bei der neuesten Ausgabe wird die 43-Jährige erneut fehlen. RTL gab am Montag die 14 Profi-Tänzer der neuen Staffel bekannt. Dort fehlte Edvardsson, allerdings aus freiwilligen Stücken.

"Let’s dance mein Herz und 20-Jahre-Liebe 😍", begann sie auf Instagram einen Beitrag und erklärte, dass sie sich viele Gedanken über ein drittes Comeback gemacht habe. "Aber es ist noch nicht so weit", machte sie deutlich.

In erster Linie nannte sie ihre drei Kinder. Die sind mittlerweile acht, vier und ein Jahr alt. Dazu sei "organisatorisch etwas sehr viel los", wie Edvardsson es nannte.