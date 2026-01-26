"Let's Dance"-Star verzichtet auf erneutes Comeback: "100 Prozent oder gar nicht"
Hamburg/Köln - Die Entscheidung ist gefallen! Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson (43) wird vorerst kein Comeback bei der RTL-Show "Let's Dance" geben. Die Gründe sind privater Natur.
Die blonde Schwedin gehört mittlerweile zum Inventar der Tanz-Show. Seit 2006 ist Edvardsson mit einigen Unterbrechungen dabei. 2010 war sie zunächst Jurorin, 2018, 2021 und 2024 verzichtete sie aufgrund von Schwangerschaft und Elternzeit auf eine Teilnahme.
Bei der neuesten Ausgabe wird die 43-Jährige erneut fehlen. RTL gab am Montag die 14 Profi-Tänzer der neuen Staffel bekannt. Dort fehlte Edvardsson, allerdings aus freiwilligen Stücken.
"Let’s dance mein Herz und 20-Jahre-Liebe 😍", begann sie auf Instagram einen Beitrag und erklärte, dass sie sich viele Gedanken über ein drittes Comeback gemacht habe. "Aber es ist noch nicht so weit", machte sie deutlich.
In erster Linie nannte sie ihre drei Kinder. Die sind mittlerweile acht, vier und ein Jahr alt. Dazu sei "organisatorisch etwas sehr viel los", wie Edvardsson es nannte.
Isabel Edvardsson spricht über "Let's Dance"
Isabel Edvardsson schließt künftiges "Let's Dance"-Comeback nicht aus
Sie hätte wohl durchaus die Möglichkeit gehabt, wie sie schrieb, aber bei einer Teilnahme müssten viele Faktoren passen und sie müsste 100 Prozent geben können. "Was gerade bei mir noch nicht so klar ist", gestand sie. "Aber ich fühle mich aktuell fit und gut und habe vieles im Griff."
Die wisse nicht, was die Zukunft bringe und wann sie wieder tanze, aber die Leidenschaft und der Fleiß sind noch immer vorhanden. "Aber genau so die unfassbare Liebe gegenüber meine Familie", erklärte die Dreifach-Mama. "Ich erfinde demächst die Tage, die 40 std statt 24 std haben😜"
Es scheint also einiges bei ihr los zu sein, dennoch wird sie ihre Kollegen unterstützen und auch wieder bei einigen Drehs dabei sein. Im vergangenen Jahr nahm sie an der Profi-Challenge teil. "Das Let’s Dance Familien Gefühl ist echt und ich bin sehr dankbar ein Teil davon zu sein, auch wenn ich dieses Jahr nicht als Profitänzerin mitmache❤️", merkte sie an.
Edvardsson muss eben nicht dabei sein, um "Feuer und Flamme" für die neue Staffel zu sein. Denn gänzlich ist ja noch nicht gegangen.
