RTL lüftet das Geheimnis: Diese Profis tanzen bei "Let's Dance", ein Name überrascht
Köln - Nur einen Tag nach der Enthüllung des letzten Promi-Kandidaten hat RTL jetzt auch sämtliche Profitänzerinnen und -tänzer der neuen "Let's Dance"-Staffel verraten - mit einer Überraschung!
14 Stars und Sternchen aus der deutschen TV- und Medienlandschaft und ebenso viele Tanzbein-schwingende Parkett-Virtuosen, die mit geballter Erfahrung, Leidenschaft und vor allem sehr viel Geduld an ihrer Seite sein werden, stehen sich ab Februar wieder gegenüber.
Auf wen können sich die Fans in diesem Jahr freuen? Unter anderem mit dabei sind Anastasia Maruster, Patricija Ionel, Kathrin Menzinger, Mariia Maksina und Marta Arndt. Auch Publikumsliebling Ekaterina Leonova wird mit von der Partie sein.
Die ehemalige "Miss Wolgograd" konnte den "Dancing Star"-Titel schon viermal gewinnen. Damit steht sie einsam an der Spitze des internen Profi-Rankings. Egal, wer an ihrer Seite tanzt, das Paar wird automatisch zu den Mitfavoriten zählen.
Auch Malika Dzumaev wird auf die große Bühne zurückkehren - und das ist nicht gerade selbstverständlich. Aufgrund einer schweren Bandscheiben-OP an der Halswirbelsäule hing die Tanz-Karriere der 34-Jährige im vergangenen Sommer kurzzeitig sogar am seidenen Faden.
Komplettiert wird die Damen-Riege durch Victoria Sauerwald. Für die 24-Jährige ist es die erste Teilnahme an der Show. Vika ist eine deutsche Profitänzerin und Trainerin im Latein- und Standardtanz. Ihre erfolgreiche Karriere begann bereits im Alter von fünf Jahren.
"Let's Dance"-Profitänzer wird während der Staffel zum zweiten Mal Vater
Bei den Männern werden unter anderem wieder Zsolt Sándor Cseke, Evgeny Vinokurov, Vadim Garbuzov und Mika Tatarkin um den Sieg kämpfen. Auch Massimo Sinató kehrt auf das gebohnerte Parkett im TV-Studio in Köln-Ossendorf zurück.
Der 45-Jährige war beim "Let's Dance"-Finale 2025 aufgrund einer Kniegelenksdistorsion und eines Innenmeniskusrisses noch verletzungsbedingt ausgefallen. Jetzt ist der erfahrene Tänzer aber wieder fit und tritt erneut als Profi an.
Als letzter Mann im Bunde ist Valentin Lusin (38) gemeldet. Seine Teilnahme könnte für mächtig Wirbel sorgen. Ehefrau Renata, ebenfalls "Let's Dance"-Profi, ist schwanger. Das zweite Kind der beiden kommt während der neuen Staffel zur Welt.
Los geht der Wettstreit am 27. Februar wie gewohnt mit der großen Kennenlernshow. Hier erfahren Promis und Profis, wer die nächsten Wochen an ihrer Seite tanzen wird. Gesucht werden die Nachfolger von "General Ekat" und Diego Pooth (22).
