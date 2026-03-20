"Let's Dance"-Stars packen aus: Das passiert nach der Show hinter den Kulissen
Köln - Die Liveshow am Freitagabend ist für alle "Let's Dance"-Teilnehmer, egal ob Promi oder Profi, immer der größte Stresstest. Doch was passiert eigentlich im Anschluss, wenn die Lichter im TV-Studio ausgehen?
Diese Frage haben sich sicherlich schon etliche Zuschauerinnen und Zuschauer gestellt. "Ninja Warrior Germany"-Spezialist Joel Mattli (31) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) gaben jetzt einen ehrlichen Einblick in die ersten Stunden nach der Exit-Entscheidung.
Während sich unsereiner wohl so langsam fürs Bett bereit macht, ist für die Stars der beliebten RTL-Show noch lange nicht Schluss. Tatsächlich beginnt hinter den Kulissen ein ganz eigener Ablauf, der allerdings seit Jahren nahezu identisch aussieht.
"Ich habe gehört, dass einige heute feiern gehen. Ich weiß noch nicht, muss ich mir noch überlegen. Ich schaue mal, ob Malika mich heute feiern lässt", erklärte Mattli im Interview mit "Der Westen".
Seine Parkett-Partnerin reagierte prompt und fügte ergänzend hinzu: "Meistens fahren wir alle zusammen ins Hotel und essen erst mal. Wir haben nämlich ganz viel Hunger! Man sitzt dann zusammen und spricht noch mal über den Auftritt."
Adrenalin bringt "Let's Dance"-Stars um den Schlaf
Die Nacht wird meistens sehr kurz. "Bis drei Uhr morgens" könne sie ohnehin nicht einschlafen, "weil man noch so viel Adrenalin hat". Tatsächlich hat die 35-Jährige, die in Russland geboren wurde, aber auch noch ein weiteres, ganz eigenes Ritual.
Wie Malika im Rahmen des Interviews offenbarte, schaue sie sich vor dem Schlafengehen immer noch einmal alle Fotos und Videos ihrer tänzerischen Darbietung an. Was lief gut? Was muss noch verbessert werden?
Sofern man als Paar die nächste Runde erreicht hat, beginnt für viele Profis, sobald die Kameras aus sind, im Grunde auch schon gleich die Vorbereitung auf die nächste Woche, zu der stets auch die Entwicklung einer neuen Choreografie gehört.
Viel Zeit zum Ausruhen oder Feiern bleibt den Tanzpaaren demnach nicht.
"Let's Dance" läuft wie gewohnt immer freitags ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Parallel dazu kann die Show aber auch wieder im Livestream auf RTL+ verfolgt werden.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa