"Let's Dance"-Stars packen aus: Das passiert nach der Show hinter den Kulissen

Köln - Die Liveshow am Freitagabend ist für alle " Let's Dance "-Teilnehmer, egal ob Promi oder Profi, immer der größte Stresstest. Doch was passiert eigentlich im Anschluss, wenn die Lichter im TV-Studio ausgehen?

Malika Dzumaev (35, vorn r.) und Joel Mattli (31, M.) zählen in der aktuellen "Let's Dance"-Staffel zu den Mitfavoriten. © Thomas Banneyer/dpa

Diese Frage haben sich sicherlich schon etliche Zuschauerinnen und Zuschauer gestellt. "Ninja Warrior Germany"-Spezialist Joel Mattli (31) und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) gaben jetzt einen ehrlichen Einblick in die ersten Stunden nach der Exit-Entscheidung.

Während sich unsereiner wohl so langsam fürs Bett bereit macht, ist für die Stars der beliebten RTL-Show noch lange nicht Schluss. Tatsächlich beginnt hinter den Kulissen ein ganz eigener Ablauf, der allerdings seit Jahren nahezu identisch aussieht.

"Ich habe gehört, dass einige heute feiern gehen. Ich weiß noch nicht, muss ich mir noch überlegen. Ich schaue mal, ob Malika mich heute feiern lässt", erklärte Mattli im Interview mit "Der Westen".

Seine Parkett-Partnerin reagierte prompt und fügte ergänzend hinzu: "Meistens fahren wir alle zusammen ins Hotel und essen erst mal. Wir haben nämlich ganz viel Hunger! Man sitzt dann zusammen und spricht noch mal über den Auftritt."