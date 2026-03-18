Deutliche Worte: Ehemaliger "Let's Dance"-Star nimmt Promi-Kandidatin auseinander
Köln/Ingolstadt - Nach nur zwei Auftritten war das "Let's Dance"-Abenteuer für Vanessa Borck schon wieder vorbei. Ein ehemaliger Star der RTL-Show findet nach dem Exit jetzt deutliche Worte für die 29-Jährige!
Dem gebohnerten Parkett im Kölner TV-Studio hat Profitänzer Christian Polanc (47) zum Bedauern vieler Fans zwar den Rücken gekehrt, trotzdem verfolgt er das Geschehen rund um die Show weiter ganz genau.
Um seine Beobachtungen zu teilen, betreibt der Ingolstädter seit einigen Jahren einen Podcast. In der neuesten Ausgabe von "Let's Talk" knöpft er sich zusammen mit seiner Freundin Laura vor allem die ausgeschiedene Ex-"Princess Charming" vor.
Mit gerade einmal sieben Punkten für ihren Tango konnte das reine Frauen-Tanzpaar um Vanessa und "Let's Dance"-Profineuling Victoria "Vica" Sauerwald (24) weder die Jury noch die Zuschauer von sich überzeugen. Die Entscheidung fiel deutlich aus.
Und auch das Urteil von Polanc ist gnadenlos: "Das war einfach nur holzig. Das hat nur unsicher gewirkt, überhaupt nicht kraftvoll, überhaupt nicht so, wie man sich einen Tango Argentino vorstellt."
Für den zweimaligen Show-Sieger ist der Rauswurf der TV-Bekanntheit daher einfach nur die logische Konsequenz gewesen: "Deshalb, Nessi, bist du zu Recht ausgeschieden in dieser Show", so sein vernichtendes Fazit.
"Tokio Hotel"-Drummer Gustav Schäfer für Ex-"Let's Dance"-Star der Favorit
Dabei hatte er im Vorfeld durchaus große Hoffnungen in das Duo gesetzt, wie er unverblümt zugibt, was vor allem an dem gelungenen Styling der beiden gelegen habe. Der Tanz sei dann aber deutlich hinter seinen Erwartungen geblieben.
Seine bessere Hälfte sieht das ähnlich. Laura bezeichnet Vanessas Auftritt als schlichtweg "schwach". Ihrer Meinung nach habe sich die 29-Jährige selbst kleiner gemacht, als sie sollte. Beim Tango vermisste sie zudem Sexappeal und Stärke.
Während die gebürtige Mallorquinerin Nessi das Parkett verlassen musste, rücken andere Kandidaten in den Fokus: Gustav Schäfer (37), Schlagzeuger von "Tokio Hotel", zählt nach seiner jüngsten Leistung laut Polanc und Laura ab sofort zu den Top-Favoriten auf den "Dancing Star"-Titel.
"Let's Dance" läuft wie gewohnt immer freitags ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTL. Parallel dazu kann die Show aber auch wieder im Livestream auf RTL+ verfolgt werden.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Jens Kalaene/dpa