Todesfall! "Let's Dance"-Star muss Show plötzlich abbrechen

Köln - Massimo Sinató (45) und Esther Schweins (55) sorgten in der fünften regulären Liveshow von " Let's Dance " für einen emotionalen Moment. Genießen kann der Tanzprofi diesen aber nicht - denn er muss die Sendung aus privaten Gründen verlassen.

Esther Schweins (55) und Massimo Sinató (45) legten bei "Let's Dance" einen Auftritt hin, der unter die Haut ging. © RTL / Stefan Gregorowius

Jetzt scheint auch klar zu sein, was vorgefallen ist. Denn wie "Bild" aus dem engsten Familienkreis erfahren haben will, soll es in der Familie des Halb-Italieners einen Todesfall gegeben haben.

Demnach handele sich dabei um den Onkel des 45-jährigen Tänzers.

Aus diesem Grund habe Massimo die Entscheidung, wer die beliebte RTL-Show verlassen muss, auch nicht mehr im Studio mitbekommen.

Zuvor legte er jedoch gemeinsam mit der Schauspielerin einen Auftritt hin, der unter die Haut ging. "Intensiv, ausdrucksstark und voller Spannung", schreibt RTL zu einem Clip auf seiner Instagram-Seite.

Denn die beiden widmeten den Tanz der Mutter der 55-Jährigen, die 90 Jahre alt geworden ist.

"Ohne jemandem was wegnehmen zu wollen: Heute zu ihrem Geburtstag tanze ich nur für sie", sagte Schweins vor dem Auftritt.