"Let's Dance" als Liebes-Amor: Hat es bei diesem Tanzpaar etwa gefunkt?

Köln - Seit fast zwei Monaten hängen die verbliebenen Tanzpaare bei " Let's Dance " inzwischen schon aufeinander herum. Um ein Tanzpaar ranken sich deshalb momentan romantische Liebes-Spekulationen.

In der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" mausern sich Malika Dzumaev und Joel Mattli zu den Favoriten. © Thomas Banneyer/dpa

Erst vor einer Woche hatten sie das TV-Studio zum Kochen und die Jury um Joachim Llambi (61), Motsi Mabuse (44) und Jorge González (58) mit ihrem Jive so richtig in Wallung gebracht - das Ergebnis: volle Punktzahl!

Nicht erst seitdem halten sich Gerüchte, dass es abseits des Parketts womöglich gefunkt haben könnte.

Die Rede ist von Joel Mattli (31) und Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35). In einem Interview mit dem Schweizer Magazin "20 Minuten" hat der "Ninja Warrior"-Athlet kürzlich über die intensive Beziehung zu Malika gesprochen.

"Wir verstehen uns super und das scheint man auch von außen zu spüren", leitet der 31-Jährige ein. Mehr stecke dahinter allerdings nicht...

"Wir fokussieren uns voll aufs Tanzen", unterstreicht der Schweizer und beendet damit (vorerst) sämtliche Liebesgerüchte.