Mini-Sensation bei "Let's Dance": RTL zieht diese angesagten Rapper an Land

Köln - Der diesjährige Cast von " Let's Dance " nimmt immer weiter Formen an! Inzwischen hat Heimatsender RTL Promi-Teilnehmer Nummer Dreizehn verraten und damit für eine ordentliche Überraschung gesorgt.

Selbe Jury, selbes Moderations-Duo: RTL setzt in der 19. Staffel auf ihre langjährigen Erfolgsgaranten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Kaum ein Tag findet aktuell ohne neue Promi-Verkündung rund um die 19. Staffel von "Let's Dance" statt.

Am Sonntagmittag der nächste Knaller: Rapper Milano (27) ist dabei! Der Musiker ist damit - nach allen bisherigen Bekanntgaben - der jüngste Teilnehmer der neuen Staffel.

Seit dem 2. Januar zieht der 27-Jährige zusammen mit Sarah Connor (45) und dem gemeinsamen Song "Je t'aime" durch die Charts. Bei "Let's Dance" erwartet ihn allerdings ein bis dato völlig unbekanntes Themenfeld.

Vorzeitig aufgeben kommt dem Deutsch-Franzosen aber nicht in die Tüte. "Ich will mich voll reinhängen, sehr viel lernen, auch mal stolpern und Woche für Woche besser werden", kündigt er motiviert an.

Von seiner namhaften Konkurrenz um Esther Schweins (55) und Co. wolle er sich zudem nicht verstecken.