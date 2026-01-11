Mini-Sensation bei "Let's Dance": RTL zieht diese angesagten Rapper an Land
Köln - Der diesjährige Cast von "Let's Dance" nimmt immer weiter Formen an! Inzwischen hat Heimatsender RTL Promi-Teilnehmer Nummer Dreizehn verraten und damit für eine ordentliche Überraschung gesorgt.
Kaum ein Tag findet aktuell ohne neue Promi-Verkündung rund um die 19. Staffel von "Let's Dance" statt.
Am Sonntagmittag der nächste Knaller: Rapper Milano (27) ist dabei! Der Musiker ist damit - nach allen bisherigen Bekanntgaben - der jüngste Teilnehmer der neuen Staffel.
Seit dem 2. Januar zieht der 27-Jährige zusammen mit Sarah Connor (45) und dem gemeinsamen Song "Je t'aime" durch die Charts. Bei "Let's Dance" erwartet ihn allerdings ein bis dato völlig unbekanntes Themenfeld.
Vorzeitig aufgeben kommt dem Deutsch-Franzosen aber nicht in die Tüte. "Ich will mich voll reinhängen, sehr viel lernen, auch mal stolpern und Woche für Woche besser werden", kündigt er motiviert an.
Von seiner namhaften Konkurrenz um Esther Schweins (55) und Co. wolle er sich zudem nicht verstecken.
Milano folgte seinem Vater nach Deutschland
Stattdessen sei sein Ziel, so weit wie möglich zu kommen und sich von den Bewertungen von Joachim Llambi (61) nicht allzu sehr aus dem Konzept bringen zu lassen. "Mein Ziel: So weit kommen, wie möglich, aber am meisten will ich am Ende sagen können: Ich habe alles gegeben und bin richtig gewachsen."
Kämpfen will er dabei nicht nur für sich, sondern auch für seine gesamte Familie. Nach der Trennung seiner Eltern sei sein Vater 2014 aus Frankreich nach Deutschland gegangen, um ein besseres Leben fernab des erlittenen Schmerzes zu leben - vier Jahre später kam Milano nach.
"Wir sind auf der Straße aufgewachsen. So hat alles angefangen", erklärte er vor einiger Zeit im ZDF-Format "GERMANIA". Nach seinen Rap-Anfängen auf Social Media wurde der 27-Jährige schließlich von einem Plattenlabel entdeckt - in diesem Jahr geht er erstmals auf große Tour in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.
Doch vorher will er sich bei "Let's Dance" durchbeißen. Einen offiziellen Starttermin hat RTL bislang noch nicht verraten.
