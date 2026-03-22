Neun Punkte, fiese Worte von Joachim Llambi: Das hält Simon Gosejohann von seinem "Let's Dance"-Aus

Köln - Kaum hatte Knallhart-Juror Joachim Llambi (61) seine uncharmante Kritik an Simon Gosejohann (50) verteilt, war für den Comedy-Star Schluss bei " Let's Dance ". Jetzt haben er und Tänzerin Ekaterina Leonova (38) erstmals über das enttäuschende Aus gesprochen.

Für Simon Gosejohann (50) und Ekaterina Leonova (38) ist die Reise bei "Let's Dance" seit Freitagabend vorbei. © Rolf Vennenbernd/dpa

Schon von Anfang an schien klar, dass es für den Ex-Freund von RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (44) und Betty Taube (31), Bianca Heinicke (33) oder Joel Mattli (31) schwer werden dürfte.

In Show drei dann das ernüchternde Aus! Mit gerade einmal neun Pünktchen hatte Simon Gosejohann die symbolischen Koffer packen und die Heimreise antreten müssen.

"Das waren drei Shows, die wir niemals vergessen werden", heißt es in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag.

Trübsal blasen kommt für den Gute-Laune-Bär aber nicht infrage, schreibt er. Stattdessen habe er jede Sekunde mit Ekat genossen. "Wir haben gelacht, geschwitzt, gezweifelt – und vor allem jede Sekunde auf diesem Parkett geliebt."