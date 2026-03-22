Neun Punkte, fiese Worte von Joachim Llambi: Das hält Simon Gosejohann von seinem "Let's Dance"-Aus
Köln - Kaum hatte Knallhart-Juror Joachim Llambi (61) seine uncharmante Kritik an Simon Gosejohann (50) verteilt, war für den Comedy-Star Schluss bei "Let's Dance". Jetzt haben er und Tänzerin Ekaterina Leonova (38) erstmals über das enttäuschende Aus gesprochen.
Schon von Anfang an schien klar, dass es für den Ex-Freund von RTL-Moderatorin Angela Finger-Erben (44) und Betty Taube (31), Bianca Heinicke (33) oder Joel Mattli (31) schwer werden dürfte.
In Show drei dann das ernüchternde Aus! Mit gerade einmal neun Pünktchen hatte Simon Gosejohann die symbolischen Koffer packen und die Heimreise antreten müssen.
"Das waren drei Shows, die wir niemals vergessen werden", heißt es in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag.
Trübsal blasen kommt für den Gute-Laune-Bär aber nicht infrage, schreibt er. Stattdessen habe er jede Sekunde mit Ekat genossen. "Wir haben gelacht, geschwitzt, gezweifelt – und vor allem jede Sekunde auf diesem Parkett geliebt."
Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova happy über Ausscheiden
Dass es dem Comedian nicht um den Staffelsieg gegangen war, hatte der 50-Jährige inmitten seiner starken Promi-Konkurrenz schon relativ früh gemerkt.
Vielmehr wollte Simon Gosejohann gute Laune verbreiten und von schwierigen Zeiten außerhalb des TV-Studios ablenken. "Wir gehen immer noch mit dem Grinsen auf dem Gesicht und viel positiver Energie, die wir euch zurückgeben wollen."
Weiter schreiben die zwei, dass man sich bei allen Fans bedanken wolle, die für Team "Grinsekatze" bei "Let's Dance" telefonisch unterstützt und abgestimmt hätten.
"Auch wenn unsere Let’s Dance Reise hier schon endet, sind wir einfach nur dankbar für diese intensive, besondere Zeit. Danke an alle, die uns unterstützt und mitgefiebert haben – das bedeutet uns mehr, als wir sagen können."
Aufgrund einer RTL-Programmänderung rund um das Länderspiel der DFB-Elf gegen die Schweiz (Freitagabend, 20.45 Uhr) findet die vierte Entscheidungs-Show von "Let's Dance" am kommenden Sonntag (29. März) statt. Ab 20.15 Uhr überträgt RTL live. Parallel ist die Show auch auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa