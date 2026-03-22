"Let's Dance": Dieses Tanz-Paar muss die Show nach fieser Llambi-Kritik verlassen
Köln - Eine durchwachsene Leistung zu viel! Trotz geheimnisvoller Ankündigung bei "Let's Dance" hat es für einen der unangefochtenen Publikumslieblinge diesmal nicht zum Weiterkommen gereicht.
Erst Anfang der Woche hatte er sich von seiner mysteriösen Seite gezeigt und damit selbst seine Tanzpartnerin mächtig ins Schwitzen gebracht.
Seit Freitagabend ist klar: Für Comedian Simon Gosejohann (50) ist "Let's Dance" nach drei Ausgaben vorbei!
An der Seite von Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (38) reicht es nach einer Salsa in der dritten Entscheidungs-Show nur für neun magere Punkte. Das bringt auch Knallhart-Juror Joachim Llambi (61) auf Touren. "Du hast den Takt ja fast gar nicht getroffen. Was soll ich denn da bewerten?"
Beinahe aus Anstand und wegen Simons "Unterhaltungsfaktor" lässt sich der 61-Jährige bei seiner Bewertung zu zwei Punkten hinreißen.
"Vom Kopf her war ich frei, nur technisch kann ich auf jeden Fall mehr", hält die "Comedystreet"-Ikone nach ihrer Performance fest.
"Let's Dance" muss Sendeplatz an DFB-Elf abgeben
Aber auch abseits der Neun-Punkte-Salsa stehen an diesem Abend sämtliche Emotionen im Vordergrund - ganz besonders bei Ross Antony (51).
Der bekommt sich nach seinem langsamen Walzer nämlich kaum ein und schwärmt kurz darauf von seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (28). "Es ist einfach so schön zu sehen, was Mascha aus mir rausholt. Sie gibt so viel und sie hat so viel Geduld mit mir. Ich danke dir." Auch bei der 28-Jährigen kullern daraufhin Tränen, die aber im Nullkommanichts vom emotional taktlosen Joachim Llambi getrocknet werden.
Ebenfalls den Tränen nahe ist diesmal Schauspielerin Esther Schweins (55) - allerdings vor blanker Erschöpfung. "Die Woche ist beinhart. Da muss ich mich fangen", resümiert die 55-Jährige.
Mit Massimo Sinató (45) hat sie ausgerechnet einen der härtesten Profis im ganzen Cast an ihrer Seite. "Esther kämpft. Die kriecht hier auf allen Vieren raus", ist sich der Ehemann von Rebecca Mir (34) sicher.
Die nächste Ausgabe findet aufgrund einer RTL-Programmänderung (DFB-Länderspiel am Freitag) am kommenden Sonntag (27. März) statt. Ab 20.15 Uhr geht "Let's Dance" wieder auf Sendung - parallel ist die Show auch bei RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTL / Willi Weber