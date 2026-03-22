"Let's Dance": Dieses Tanz-Paar muss die Show nach fieser Llambi-Kritik verlassen

Köln - Eine durchwachsene Leistung zu viel! Trotz geheimnisvoller Ankündigung bei " Let's Dance " hat es für einen der unangefochtenen Publikumslieblinge diesmal nicht zum Weiterkommen gereicht.

Für Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova ist "Let's Dance" nach drei Shows vorbei. © RTL / Willi Weber

Erst Anfang der Woche hatte er sich von seiner mysteriösen Seite gezeigt und damit selbst seine Tanzpartnerin mächtig ins Schwitzen gebracht.

Seit Freitagabend ist klar: Für Comedian Simon Gosejohann (50) ist "Let's Dance" nach drei Ausgaben vorbei!

An der Seite von Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (38) reicht es nach einer Salsa in der dritten Entscheidungs-Show nur für neun magere Punkte. Das bringt auch Knallhart-Juror Joachim Llambi (61) auf Touren. "Du hast den Takt ja fast gar nicht getroffen. Was soll ich denn da bewerten?"

Beinahe aus Anstand und wegen Simons "Unterhaltungsfaktor" lässt sich der 61-Jährige bei seiner Bewertung zu zwei Punkten hinreißen.

"Vom Kopf her war ich frei, nur technisch kann ich auf jeden Fall mehr", hält die "Comedystreet"-Ikone nach ihrer Performance fest.