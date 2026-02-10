"Ohne Grund" von RTL ausgebootet: Christina Hänni äußert sich zu "Let's Dance"-Aus

Thun (Schweiz) - Ihr " Let's Dance "-Aus hat Christina Hänni schwer enttäuscht. Jetzt bezog die 35-Jährige noch einmal konkret Stellung zu ihrer überraschenden Ausbootung.

Profitänzerin Christina Hänni (35) wird in diesem Jahr nicht bei "Let's Dance" zu sehen sein. © Thomas Banneyer/dpa

Als Anfang Januar die Namen der Profitänzerinnen und -tänzer bekannt gegeben wurden, rieben sich viele Fans der beliebten RTL-Show verwundert die Augen. Von Hänni fehlte jede Spur.

Mit Ausnahme einer kurzen Babypause zählte sie sieben Jahre lang zum festen Cast des Formats.

Über die Gründe für ihre Nicht-Nominierung ranken sich seitdem viele Gerüchte. In der aktuellen Podcast-Folge von "Don't worry be Hänni" erklärte sie jetzt dazu: "Es ist einfach so, dass ich dieses Mal nicht dabei bin – ohne Grund, ohne irgendwas Bestimmtes."

Nach außen wirkt das Ganze sehr unbefriedigend, dennoch betonte die Ehefrau des ehemaligen "DSDS"-Gewinners Luca Hänni (31), dass es zwischen ihr und dem Kölner Sender tatsächlich "kein böses Blut […], keinen Streit, kein Drama, keine bösen Worte" gegeben habe.

Dies ändere jedoch nichts daran, dass ihre Enttäuschung riesengroß sei. Hänni hatte im Vorfeld sehr darauf gehofft, ein Teil der 19. Staffel zu sein. Für einen "gesunden Umgang" mit dem Aus benötige sie aber keine Begründung, wie die Beauty hervorhob.