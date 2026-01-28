"Let's Dance"- Aus für Christina Hänni! Tänzerin stellt eine Sache sofort klar

Thun (Schweiz) - Nach vielen Spekulationen hat RTL das Geheimnis gelüftet und verraten , welche Profis bei " Let's Dance " mittanzen. Ein Name fehlt dabei allerdings - der von Christina Hänni (35)!

Mit Komiker Osan Yaran (39) landete Christina Hänni (35) in der vergangenen Staffel auf dem letzten Platz bei "Let's Dance". © Rolf Vennenbernd/dpa

"So, es ist raus: Ich bin dieses Jahr nicht bei 'Let’s Dance' dabei", erklärt die Ehefrau des ehemaligen Gewinners von "Deutschland sucht den Superstar", Luca Hänni (31) ihren rund 374.000 Anhängern bei Instagram.

Seit 2017 nahm Christina an der beliebten RTL-Tanzshow teil - mit Ausnahme der Jahre 2018 und 2024. In der 17. Staffel fehlte die 35-Jährige, weil sie zu dem Zeitpunkt schwanger war, im Juni 2024 kam ihr erstes Kind zur Welt.

Gerüchten um eine erneute Schwangerschaft nimmt die Wahl-Schweizerin aber direkt den Wind aus den Segeln.

"Und gleich ein paar Sachen vorweg: Nein, ich bin nicht schwanger. Nein, ich bin nicht in Elternzeit", macht Christina klar.

Dass die Profitänzerin an der 19. Staffel nicht teilnehmen darf, trifft sie härter als angenommen. "Ich bin wirklich traurig darüber", gesteht sie.