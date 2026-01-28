"Let's Dance"- Aus für Christina Hänni! Tänzerin stellt eine Sache sofort klar
Thun (Schweiz) - Nach vielen Spekulationen hat RTL das Geheimnis gelüftet und verraten, welche Profis bei "Let's Dance" mittanzen. Ein Name fehlt dabei allerdings - der von Christina Hänni (35)!
"So, es ist raus: Ich bin dieses Jahr nicht bei 'Let’s Dance' dabei", erklärt die Ehefrau des ehemaligen Gewinners von "Deutschland sucht den Superstar", Luca Hänni (31) ihren rund 374.000 Anhängern bei Instagram.
Seit 2017 nahm Christina an der beliebten RTL-Tanzshow teil - mit Ausnahme der Jahre 2018 und 2024. In der 17. Staffel fehlte die 35-Jährige, weil sie zu dem Zeitpunkt schwanger war, im Juni 2024 kam ihr erstes Kind zur Welt.
Gerüchten um eine erneute Schwangerschaft nimmt die Wahl-Schweizerin aber direkt den Wind aus den Segeln.
"Und gleich ein paar Sachen vorweg: Nein, ich bin nicht schwanger. Nein, ich bin nicht in Elternzeit", macht Christina klar.
Dass die Profitänzerin an der 19. Staffel nicht teilnehmen darf, trifft sie härter als angenommen. "Ich bin wirklich traurig darüber", gesteht sie.
Fans von Christina Hänni verstehen nicht, warum sie nicht dabei ist
Die 35-jährige, die im Jahr 2020 gemeinsam mit Christian Polanc (47) die "Let's Dance"-Profi-Challenge gewinnen konnte, weiß aktuell auch noch nicht, wie es weitergeht. "Ich habe noch keinen Plan", verdeutlicht Christina.
"Aber gute News: Das finden wir gemeinsam raus!", verrät die Tänzerin weiter.
Und auch die Fans der RTL-Show können die Entscheidung, auf die Wahl-Schweizerin zu verzichten, nicht nachvollziehen.
"So schade, dass Christina Hänni nicht dabei ist", schreibt zum Beispiel ein User unter der Veröffentlichung.
Dafür bekommen die Anhänger ein neues Gesicht zu sehen. Mit Victoria Sauerwald (24) hat der Kölner Privatsender eine neue Tänzerin aus dem Hut gezaubert.
Zudem dürfen sich die Zuschauer auf Anastasia Maruster (28), Patricija Ionel (30), Kathrin Menzinger (37), Mariia Maksina (28) und Marta Arndt (36), Ekaterina Leonova (38), Malika Dzumaev (34), Zsolt Sándor Cseke (38), Evgeny Vinokurov (35), Vadim Garbuzov (38), Mika Tatarkin (27) und Valentin Lusin (38) freuen.
Los geht der Wettstreit am 27. Februar wie gewohnt mit der großen Kennenlernshow. Hier erfahren Promis und Profis, wer die nächsten Wochen an ihrer Seite tanzen wird.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa