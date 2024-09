Paukenschlag! Motsi Mabuse fehlt bei großer "Let's Dance"-Tour - Ersatz steht fest

Der Grund ist allerdings relativ simpel. Denn die gebürtige Südafrikanerin bewertet nicht nur die Einlagen in der deutschen Ausgabe, sondern gibt auch beim englischsprachigen Ableger "Strictly Come Dancing" ihre Bewertungen ab.

Isabel Edvardsson (42) wird die gebürtige Südafrikanerin als Jurymitglied vertreten. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich bin nach einer längeren Pause bald wieder dabei!", freut sich die Profi-Tänzerin in einem Gespräch mit RTL auf die Aufgabe und ergänzt: "Wir werden so viel Spaß haben!"

Insgesamt geht es um vier Termine, bei denen Isabel die 43-Jährige vertreten wird: am 2. November in München, am 9. November in Hamburg, am 16. November in Hannover und am 23. November in Stuttgart.

Zuletzt war die schwedische Tänzerin im Jahr 2023 bei "Let's Dance" zu sehen. Damals belegte sie mit Jens "Knossi" Knossalla (38) den fünften Rang.

Während sie bei der "Let's Dance Live Tour 2023" dabei war, ist Isabel bei der diesjährigen Staffel jedoch nicht am Start gewesen. Das allerdings aus einem schönen Grund: Die 42-Jährige ist im Frühjahr dieses Jahres zum dritten Mal Mutter geworden.

Verkündet hatte die Tänzerin die Schwangerschaft Anfang November vergangen Jahres via Instagram, als eine Baby-Kugel schon deutlich zu erkennen war.

Zwar wird die Schwedin bei der diesjährigen Live-Tour nicht das Tanzbein schwingen, aber als Jury-Mitglied wird sie dennoch dabei sein. Los geht's am 29. Oktober in Riesa. Das große Finale der Tour steigt dann am 28. November in Zürich (Schweiz).