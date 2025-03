Spott für RTL: Sender muss sich für peinlichen "Let's Dance"-Post entschuldigen

Der bekannteste Kontakt im Telefonbuch von Ekaterina Leonova (37) ist Dieter Bohlen (71). Tanzpartner Diego Pooth (21) lässt das lieber unkommentiert. © Rolf Vennenbernd/dpa

Selbst Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) machte sich über seinen einstigen Heimatsender lustig. "Michael B. Jordan (Schauspieler von 'Creed') und dann Michael Jeffrey Jordan (Basketball GOAT) – eher fragwürdig", schrieb der ehemalige Profi-Korbjäger amüsiert.

Der Fauxpas schlug sogar so hohe Wellen, dass RTL sich gezwungen sah, eine Entschuldigung zu verfassen. "Scusi für den Fehler, in unserem Telefonbuch stehen nicht so berühmte Kontakte", so die humorvolle Antwort der Verantwortlichen. Korrigiert wurde der Fehler bis jetzt aber nicht.

Spannend war derweil auch die Enthüllung von Ekaterina Leonova (37), die aktuell an der Seite von Promi-Spross Diego Pooth (21) über das Parkett schwebt. Ihr bekanntester Kontakt im Telefonbuch ihres Handys: Poptitan Dieter Bohlen (71).

Zwar versuchte die gebürtige Russin die Situation noch mit einem Lachen zu überspielen, doch der älteste Sohn von Verona Pooth (56), die bekanntlich in den 1990er-Jahren mal für kurze Zeit mit dem Hit-Produzenten verheiratet war, zeigte sich eher peinlich berührt. Ups …