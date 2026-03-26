Mutige Typveränderung von Ross Antony: Hättet Ihr den "Let's Dance"-Star so erkannt?
Köln - Jahrelang hat Ross Antony (51) eines seiner optischen Markenzeichen munter mit sich herumgetragen. Jetzt hat der Entertainer und "Let's Dance"-Kandidat allerdings eine unverkennbare Typveränderung gewagt. Hättet Ihr den Sänger so erkannt?
Nicht nur durch seine exorbitant gute Laune ist der ehemalige Frontmann von "Bro'Sis" den meisten im Gedächtnis geblieben.
Auch durch seine markante Optik bleibt der Spaßvogel seinen Fans seit Jahren im Kopf - unter anderem auch wegen seines Bartes.
Jetzt hat sich der 51-Jährige aber dazu entschieden, sein haariges Markenzeichen vorerst loszuwerden. Glatt rasiert und optisch einige Jahre jünger zeigt sich Ross am Rande der "Let's Dance"-Proben an der Seite seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (28).
"Es ist immer noch wirklich sehr ungewohnt morgens in den Spiegel zu schauen, aber ich sehe doch viel jünger aus, oder nicht", schreibt Ross zu einem kurzen Video, in dem er sich lautstark vor seinem neuen Spiegelbild erschreckt.
Fans sollen abstimmen, Tanz-Partnerin Mariia mit eindeutiger Meinung
Deutlich weniger überrascht scheint die russische Turniertänzerin, die sich offenbar schnell an ihren (neuen) alten Tanzpartner gewöhnt hat.
"Das bist einfach du. Das steht dir und du könntest echt mein Bruder sein", attestiert die 28-Jährige.
Ob Ross auch in Zukunft bartlos durch die Gegend rennen möchte - da ist sich der Publikumsliebling bislang noch nicht so sicher. "Vielleicht sollte ich das immer so beibehalten", stellt er in den Raum.
Seine Community feiert die jüngste Typveränderung jedenfalls und haut inklusive zahlreicher positiver Botschaften kräftig in die Tasten. "Abstimmen ist geil! Also, soll ich meinen Bart behalten oder abmachen?"
Für Tanz-Partnerin Mariia steht fest: Abmachen!
Erstmals auf dem offiziellen "Let's Dance"-Parkett wird Ross am kommenden Sonntag damit in Erscheinung treten. Aufgrund einer Programmänderung rund um das DFB-Länderspiel gegen die Schweiz (20.45 Uhr) geht "Let's Dance" zwei Tage später (20.15 Uhr) auf Sendung.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa