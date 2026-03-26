Mutige Typveränderung von Ross Antony: Hättet Ihr den "Let's Dance"-Star so erkannt?

Köln - Jahrelang hat Ross Antony (51) eines seiner optischen Markenzeichen munter mit sich herumgetragen. Jetzt hat der Entertainer und " Let's Dance "-Kandidat allerdings eine unverkennbare Typveränderung gewagt. Hättet Ihr den Sänger so erkannt?

Anders als in den bisherigen Ausgaben von "Let's Dance" hat sich Ross Antony optisch leicht verändert. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nicht nur durch seine exorbitant gute Laune ist der ehemalige Frontmann von "Bro'Sis" den meisten im Gedächtnis geblieben.

Auch durch seine markante Optik bleibt der Spaßvogel seinen Fans seit Jahren im Kopf - unter anderem auch wegen seines Bartes.

Jetzt hat sich der 51-Jährige aber dazu entschieden, sein haariges Markenzeichen vorerst loszuwerden. Glatt rasiert und optisch einige Jahre jünger zeigt sich Ross am Rande der "Let's Dance"-Proben an der Seite seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (28).

"Es ist immer noch wirklich sehr ungewohnt morgens in den Spiegel zu schauen, aber ich sehe doch viel jünger aus, oder nicht", schreibt Ross zu einem kurzen Video, in dem er sich lautstark vor seinem neuen Spiegelbild erschreckt.