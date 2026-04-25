Sex-Choreo sorgt bei "Let's Dance" für Ekstase! Dieser Promi fliegt raus
Köln - Nach ihrem "Let's Dance"-Rauswurf erhielt Bianca "Bibi" Heinicke (33) vor wenigen Wochen eine zweite Chance. Am Ende war es nur eine Galgenfrist-Verlängerung. Am Freitagabend wurde sie ein zweites Mal vom Publikum abserviert.
Die 33 Jahre alte YouTuberin war nur aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Esther Schweins (55) noch einmal in das RTL-Format zurückgekehrt. Nutzen konnte sie diesen Umstand am Ende nicht.
Zusammen mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke stand sie nach zwei kräftezehrenden Auftritten im roten Scheinwerferlicht - ebenso wie Joel Mattli und Malika Dzumaev. Doch die Zuschauer entschieden sich letztlich dafür, Bibi den Laufpass zu geben.
"Ich bin unfassbar dankbar und glücklich darüber, dass wir eine neue Chance bekommen haben", erklärte Heinicke im Nachgang. Groll hege sie nicht - im Gegenteil: "Tausend Dank an unsere Community, die so mitgefiebert hat und so unterstützt hat."
Ihr Charleston zu "Dick & Doof" bekam passable 23 Punkte. Juror Joachim Llambi (61) lobte: "Viel Geschwindigkeit, viel Tempo drin." Gleichzeitig monierte er aber auch die fehlende Genauigkeit in den Schrittfolgen.
Nadja Benaissa krönt sich mit Erotik-Performance zur Königin
Viel besser lief es für den Wiener Walzer von Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35). 28 Punkte gab es insgesamt, Llambi vergab sogar einen Punkt mehr als seine Jury-Kollegen und hatte diesmal nichts zu meckern.
Zweimal gab es an diesem Abend, der unter dem Motto "Iconic Let’s Dance Dances" stand, die Höchstpunktzahl. Rapper Milano und Marta Arndt glänzten mit ihrem Jive zu "Don't Worry Be Happy". Motsi Mabuse urteilte: "Bester Tanz ever für dich!"
Unangefochtene Königin der siebten regulären Live-Show war allerdings Nadja Benaissa (43). "So emotional, so intensiv, das war eine Geburt", schwärmte Jorge González (58) über den schuhlosen Contemporary zu "Crazy in Love" von Beyoncé.
Die hocherotische Performance der "No Angels"-Sängerin riss wirklich ALLE von den Sitzen. Allen voran González, der nach dem Auftritt spontan auf einen Tisch sprang und breitbeinig einen besonderen Teil der zuvor gezeigten Choreo imitierte.
Benaissas Tanzpartner Vadim Garbuzov (38) half mit und hielt die Beine fest. Im Studio sorgte das für viel Applaus.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa (2)