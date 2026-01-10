Tanzt er mit einem Mann? Dieser Star ist der zwölfte "Let's Dance"-Kandidat
Köln - Das Teilnehmerfeld von "Let's Dance" füllt sich so langsam. Jetzt hat RTL den zwölften Promi bekannt gegeben, der in diesem Jahr den Titel "Dancing Star" gewinnen will.
Nachdem es schon Gerüchte um seine Teilnahme gegeben hatte, hat der Kölner Privatsender jetzt bestätigt, dass Ross Antony (51) in der beliebten Tanzshow über das Parkett fegen wird. "Yeah, ich bin hier", macht der Schlager-Star im Vorstellungsvideo auf dem offiziellen "Let's Dance"-Instagramkanal klar.
Er sei ein Entertainer mit ganz viel Herz, wie der Deutsch-Brite verrät. "Ich bin Sänger, Moderator, Buchautor und Stimmungsmacher und natürlich ein Gute-Laune-Mensch", führt der 51-Jährige aus.
Ross freue sich am meisten auf die Musik und das Tanzen selbst sowie auf die Reise bei "Let's Dance", in der Hoffnung, dass er weiterkomme.
Außerdem wolle er eine neue Seite von sich zeigen. Zudem sei es für Ross wichtig, "über mich hinauszuwachsen", so der Sänger, dessen Mutter ihn immer einen Duracell-Hasen genannt habe. "Ich glaube, ihr versteht, was sie damit gemeint hat."
Zwei gleichgeschlechtliche Paare bei "Let's Dance"?
Und für Lacher scheint vorgesorgt zu sein, wie der 51-Jährige lachend erklärt: "Man hat Angst natürlich, dass irgendwas schiefläuft - und bei mir wird auf jeden Fall was schieflaufen".
Dennoch werde er für "Let's Dance" alles geben, offen bleiben und versuchen, Spaß zu haben. "Ich werde mich voll darauf einlassen. Ich werde alles ausprobieren. Ich werde motiviert sein", verspricht Ross, der jede Woche etwas besser werden wolle.
Und es gibt bereits erste Gerüchte um den Deutsch-Briten, der seit 2017 mit seinem Ehemann Paul Reeves (51) verheiratet ist. Denn wie "BILD" mutmaßt, wird der Entertainer, Schlagersänger und TV-Star wohl mit einem männlichen Tanzpartner an den Start gehen.
Doch das wäre nicht das einzige gleichgeschlechtliche Paar in der 19. Staffel. Denn auch "Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck (29) soll mit einer Partnerin das Tanzbein schwingen.
Zudem bekommt es der 51-Jährige mit Betty Taube (31), Will Whey (31), "Ninja Warrior"-Star Joel Mattli (31), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33), Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37), Comedian Simon Gosejohann (49), GZSZ-Star Jan Kittmann (42), Esther Schweins (55), Sonya Kraus (52) und Sängerin Nadja Benaissa (43) zu tun.
Erstmeldung: 9. Januar, 15 Uhr; zuletzt aktualisiert: 10. Januar, 14.52 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Schäfer/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa