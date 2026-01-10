Tanzt er mit einem Mann? Dieser Star ist der zwölfte "Let's Dance"-Kandidat

Köln - Das Teilnehmerfeld von " Let's Dance " füllt sich so langsam. Jetzt hat RTL den zwölften Promi bekannt gegeben, der in diesem Jahr den Titel "Dancing Star" gewinnen will.

Schlagerstar Ross Antony (51) wird der zwölfte Promi bei "Let's Dance" sein. © Daniel Schäfer/dpa

Nachdem es schon Gerüchte um seine Teilnahme gegeben hatte, hat der Kölner Privatsender jetzt bestätigt, dass Ross Antony (51) in der beliebten Tanzshow über das Parkett fegen wird. "Yeah, ich bin hier", macht der Schlager-Star im Vorstellungsvideo auf dem offiziellen "Let's Dance"-Instagramkanal klar.

Er sei ein Entertainer mit ganz viel Herz, wie der Deutsch-Brite verrät. "Ich bin Sänger, Moderator, Buchautor und Stimmungsmacher und natürlich ein Gute-Laune-Mensch", führt der 51-Jährige aus.

Ross freue sich am meisten auf die Musik und das Tanzen selbst sowie auf die Reise bei "Let's Dance", in der Hoffnung, dass er weiterkomme.

Außerdem wolle er eine neue Seite von sich zeigen. Zudem sei es für Ross wichtig, "über mich hinauszuwachsen", so der Sänger, dessen Mutter ihn immer einen Duracell-Hasen genannt habe. "Ich glaube, ihr versteht, was sie damit gemeint hat."