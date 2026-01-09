Tanzt er mit einem Mann? Dieser Star soll der zehnte "Let's Dance"-Kandidat sein

Köln - Das Teilnehmerfeld von " Let's Dance " füllt sich so langsam. Inzwischen sind neun Promis bekannt, die in diesem Jahr "Dancing Star" werden wollen. Jetzt soll auch der zehnte Star feststehen!

Schlagerstar Ross Antony (51) soll der zehnte Promi bei "Let's Dance" sein. © Daniel Schäfer/dpa

Mit Joel Mattli hat der Kölner Privatsender RTL den neunten Teilnehmer für die beliebte Tanzshow erst kürzlich bekannt gegeben. Der 31-Jährige erlangte durch seinen Sieg bei "Ninja Warrior Austria" 2022 Bekanntheit.

Auch bei der deutschen Ausgabe trat der Womanizer bereits an und kämpfte sich regelmäßig ins Finale. Für den großen Erfolg reichte es jedoch noch nie.

Dafür möchte er jetzt bei "Let's Dance" durchstarten und sich die Krone aufsetzen. Konkurrenz bekommt der Schweizer aber wohl von Ross Antony (51).

Denn wie "BILD" berichtet, wird der Entertainer, Schlagersänger und TV-Star ebenfalls sein Können auf dem Parkett zeigen.

Und es gibt bereits erste Gerüchte um den Deutsch-Briten. Denn seit 2017 ist er offiziell mit seinem Ehemann Paul Reeves (51) verheiratet, mit der er schon seit Jahren zusammenlebt.