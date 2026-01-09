Tanzt er mit einem Mann? Dieser Star soll der zehnte "Let's Dance"-Kandidat sein
Köln - Das Teilnehmerfeld von "Let's Dance" füllt sich so langsam. Inzwischen sind neun Promis bekannt, die in diesem Jahr "Dancing Star" werden wollen. Jetzt soll auch der zehnte Star feststehen!
Mit Joel Mattli hat der Kölner Privatsender RTL den neunten Teilnehmer für die beliebte Tanzshow erst kürzlich bekannt gegeben. Der 31-Jährige erlangte durch seinen Sieg bei "Ninja Warrior Austria" 2022 Bekanntheit.
Auch bei der deutschen Ausgabe trat der Womanizer bereits an und kämpfte sich regelmäßig ins Finale. Für den großen Erfolg reichte es jedoch noch nie.
Dafür möchte er jetzt bei "Let's Dance" durchstarten und sich die Krone aufsetzen. Konkurrenz bekommt der Schweizer aber wohl von Ross Antony (51).
Denn wie "BILD" berichtet, wird der Entertainer, Schlagersänger und TV-Star ebenfalls sein Können auf dem Parkett zeigen.
Und es gibt bereits erste Gerüchte um den Deutsch-Briten. Denn seit 2017 ist er offiziell mit seinem Ehemann Paul Reeves (51) verheiratet, mit der er schon seit Jahren zusammenlebt.
Zwei gleichgeschlechtliche Paare bei "Let's Dance"?
Jetzt wird gemutmaßt, dass der 51-Jährige in der beliebten RTL-Show mit einem männlichen Tanzpartner an den Start gehen könnte.
Doch das wäre nicht das einzige gleichgeschlechtliche Paar in der 19. Staffel. Denn auch "Princess Charming" Vanessa "Nessi" Borck (29) soll mit einer Partnerin das Tanzbein schwingen.
Bereits 2019 trat Kerstin Ott (432) mit der Profitänzerin Regina Luca (37) an. Zwei Jahre danach schafften es "Prince Charming" Nicolas Puschmann (34) und Vadim Garbuzov (38) sogar bis ins Finale.
Jetzt könnten es gleich zwei gleichgeschlechtliche Paare in der kommenden Staffel von "Let's Dance" sein.
Bestätigt sind die Gerüchte um Schlagerstar Ross Antony zwar noch nicht, aber es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis RTL den nächsten Prominenten offiziell bekannt gibt.
Titelfoto: Bildmontage: Daniel Schäfer/dpa, Rolf Vennenbernd/dpa