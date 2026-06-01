Trotz Ehering am Finger: Heiße Affäre bei diesem "Let's Dance"-Paar?

Köln - Lief zwischen ihnen doch mehr? Die Gerüchteküche um Kathrin Menzinger (37) und Jan Kittmann (43) brodelte schon während ihrer gemeinsamen " Let's Dance "-Reise. Jetzt erhält sie neue Nahrung!

Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) und GZSZ-Schauspieler Jan Kittmann (43) schieden bei "Let's Dance" im Viertelfinale aus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie "Bild" berichtet, hätten gleich mehrere Quellen aus Produktionskreisen unabhängig voneinander von verschiedenen verdächtigen Situationen im Verlauf der Staffel berichtet. Die 21. Ausgabe des RTL-Formats war erst am Freitag zu Ende gegangen.

Unter anderem soll Jans Garderobe wiederholt abgeschlossen gewesen sein, während sich die blonde Profitänzerin darin aufgehalten habe. Außerdem soll ein anderer Kandidat die beiden in einer Umkleide überrascht haben.

Liebes-Spekulationen gehören bei "Let's Dance" seit jeher dazu wie die fiesen Urteile von Jury-Boss Joachim Llambi (61). Ekaterina Leonova (38) stand dabei wohl am häufigsten im Fokus, schied diesmal aber zu früh aus, um Schlagzeilen zu generieren.

Allerdings war die gebürtige Russin in dieser Zeit nie in festen Händen. Bei Menzinger und Kittmann ist das anders, was die Sache besonders brisant macht. Laut "Bild" ist der GZSZ-Schauspieler verheiratet, hat zudem ein Kind.