Verona Pooth und der Kuss-Eklat: So denkt Ehemann Franjo über "Let's Dance"-Aufreger

Köln - Es war DER Aufreger der dritten " Let's Dance "-Show: Verona Pooth (56) küsste RTL-Moderator Daniel Hartwich (46) während des Live-Interviews auf den Mund. Doch wie kam der intime Moment bei ihrem Ehemann an?

Zwischen Verona Pooth (56) und "Let's Dance"-Moderator Daniel Hartwich (46) kam es am Freitag zu einem intimen Kuss-Moment. © Thomas Banneyer/dpa

Dass TV-Koch und "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl (53) am vergangenen Freitag als zweiter Prominenter nach Comedian Osan Yaran (38) in der Tanzshow die Segel streichen musste, haben die meisten wohl schon längst abgehakt.

Veronas plötzliche Kuss-Attacke ist hingegen auch Tage später noch Gesprächsthema. Nicht wenige stellen sich seit Freitag die Frage, wie wohl Franjo Pooth (55) die Fremdscham-Aktion seiner Frau aufgenommen hat?

Im Gespräch mit Gala gewährte Sohnemann Diego jetzt einen Einblick in die Gefühlswelt des Unternehmers: "Mein Vater ist sowieso tiefenentspannt, ein sehr ausgeglichener Mensch", stellte der 21-jährige "Let's Dance"-Teilnehmer klar.

Franjo kenne Verona "besser als jeder andere Mensch" und wisse genau, "dass das nur ein humorvoller kleiner Gag war". Der Geschäftsmann habe mit dem Kuss "gar kein Problem" gehabt und rege sich nicht darüber auf. "Wir haben alle auch nur gelacht", so Diego.