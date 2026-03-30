Volle Punktzahl bei "Let's Dance"! Ein Promi sorgt für Begeisterung, ein anderer muss die Segel streichen

Köln - Für Betty Taube (31) hat es sich ausgetanzt: das Model und Tanzpartner Alexandru Ionel (31) mussten nach der vierten Folge von " Let's Dance " die Segel streichen, nachdem sie im Ranking auf den hinteren Plätzen gelandet waren.

Model Betty Taube (31) und Tanzpartner Alexandru Ionel (31) sind raus bei "Let's Dance". © Thomas Banneyer/dpa

Die Promis widmeten den Sonntagabend ihren ganz persönlichen Musik-Ikonen, schmissen sich dazu - von Elvis Presley bis Marilyn Monroe - ordentlich in Schale und performten zu den Songs ihrer Idole.

Betty konnte die Zuschauer jedoch nicht als Madonna überzeugen, ertanzte sich mit Profitänzer Alexandru immerhin zwar noch 19 Punkte, die sie jedoch nicht vor dem Rauswurf sicherten. Für die 31-Jährige ist damit nach der vierten Live-Show Schluss.

Noch schlechter als das Model schnitten Tokio-Hotel-Star Gustav Schäfer (37) mit Anastasia Maruster (28) und Esther Schweins (55) mit Massimo Sinató (45) ab - beide Tanzpaare erhielten von der Jury lediglich 15 Punkte. Die 55-jährige Schauspielerin stand bei ihrem Slowfox zu "The Shoop Shoop Song" allerdings auch mit zwei gebrochenen Rippen auf dem Parkett und gab dabei ihr Bestes.

Für Begeisterung und die volle Punktzahl sorgten hingegen Joel Mattli (31) und dessen Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35).