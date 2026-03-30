Volle Punktzahl bei "Let's Dance"! Ein Promi sorgt für Begeisterung, ein anderer muss die Segel streichen
Köln - Für Betty Taube (31) hat es sich ausgetanzt: das Model und Tanzpartner Alexandru Ionel (31) mussten nach der vierten Folge von "Let's Dance" die Segel streichen, nachdem sie im Ranking auf den hinteren Plätzen gelandet waren.
Die Promis widmeten den Sonntagabend ihren ganz persönlichen Musik-Ikonen, schmissen sich dazu - von Elvis Presley bis Marilyn Monroe - ordentlich in Schale und performten zu den Songs ihrer Idole.
Betty konnte die Zuschauer jedoch nicht als Madonna überzeugen, ertanzte sich mit Profitänzer Alexandru immerhin zwar noch 19 Punkte, die sie jedoch nicht vor dem Rauswurf sicherten. Für die 31-Jährige ist damit nach der vierten Live-Show Schluss.
Noch schlechter als das Model schnitten Tokio-Hotel-Star Gustav Schäfer (37) mit Anastasia Maruster (28) und Esther Schweins (55) mit Massimo Sinató (45) ab - beide Tanzpaare erhielten von der Jury lediglich 15 Punkte. Die 55-jährige Schauspielerin stand bei ihrem Slowfox zu "The Shoop Shoop Song" allerdings auch mit zwei gebrochenen Rippen auf dem Parkett und gab dabei ihr Bestes.
Für Begeisterung und die volle Punktzahl sorgten hingegen Joel Mattli (31) und dessen Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35).
Let's Dance: Joel Mattli ertanzt sich als Elvis Presley die Höchstpunktzahl
Der Sportler trat am Sonntagabend als Elvis Presley aufs Parkett und zeigte an der Seite seiner Tanzpartnerin einen Jive zu Presleys Song "Hound Dog", der die Jury um Chef-Juror Joachim Llambi (61), Jorge González (58) und Motsi Mabuse (44) in regelrechte Jubelstürme verfallen ließ.
"So muss das sein", zeigte sich Llambi höchst zufrieden mit den beiden Kandidaten, während González die Darbietung des Schweizers als "wirklich lebendig" lobte. Für den Jive erhielten Mattli und Dzumaev mit 30 Punkten die Höchstpunktzahl.
YouTube-Star Bianca "Bibi" Heinicke (33) und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (38) mussten in der vergangenen Woche noch um ihren Verbleib in der belieben Tanz-Show bangen, konnten das Ruder jüngst aber wieder herumreißen.
Als Marilyn Monroe verkleidet präsentierte die Influencerin mit ihrem Tanz-Partner einen Slowfox zu "I want to be loved by you", der Publikum und Jury überzeugte. Von Llambi, González und Mabuse gab es am Ende solide 22 Punkte, vom Publikum zudem genügend Anrufe, um in die nächste Runde einzuziehen.
Die fünfte Show von "Let's Dance" flimmert am kommenden Freitagabend (3. April) um 20.15 Uhr bei RTL über die heimischen Bildschirme. Die Show gibt's auch im Stream bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Banneyer/dpa