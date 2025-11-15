Bei "Love Island VIP" noch frisch verliebt: Beef zwischen Umut und Jeje
Deutschland - Nachdem am Donnerstag das Finale von "Love Island VIP" bei RTL+ zu sehen war, gibt es jetzt Diskussionen. Das Couple um Jeje Lopes (29) und Umut Tekin (28) streitet sich nach dem Dreh nun auf Instagram.
Zusammen hatten es die beiden bis ins Finale geschafft und den zweiten Platz belegt.
Umut Tekin äußerte sich am Donnerstag zuerst in seiner Story: "Dann hat sie mir auch erzählt [...], dass es noch jemand anderen gibt" und bezieht sich damit auf den Ex-Freund der 29-Jährigen.
Sie habe sich diesen auch als Kandidaten in der Sendung gewünscht. Dies stritt Jeje jedoch ab. Laut ihren Aussagen wollte Ex-Freund Teezy selbst in den Cast, um dort um die 29-Jährige zu kämpfen.
Umut behauptete, dass er während der Zeit bei "Love Island VIP" nicht wusste, dass Jeje kurz vor dem Drehstart wieder mit ihrem Ex-Freund angebandelt habe. Laut ihren Aussagen hatte sie dies während des Drehs jedoch mehrfach kommuniziert.
Auch die Ex-Partner des Love-Island-Couples werden diskutiert
Nach Ende des Drehs hätten beide den Kontakt zu ihren Ex-Partnern gesucht, um von ihrer Zeit während der Show zu berichten. "Du wusstest, was abging, ich nicht", so Jeje in ihrer Instagram-Story und nahm damit Bezug auf Umut und seine Ex-Partnerin Emma Fernlund (24).
Einige Wochen nach dem Treffen des Love-Island-Couples habe Umut bei einem Festival die 24-Jährige wiedergetroffen. "Dann ist es auch zu einem Kuss gekommen" so der 28-Jährige. Jeje habe jedoch über alles Bescheid gewusst.
Umut und Jeje seien zu keinem Zeitpunkt offiziell zusammen gewesen. Dem 28-Jährigen sei jedoch bewusst geworden, dass er Gefühle für beide Frauen hatte.
Ähnlich ging es auch Jeje. Sie äußerte sich Freitagabend ebenfalls in ihrer Instagram-Story. "Umut und Teezy: ich habe euch zu keiner Zeit betrogen, belogen, hintergangen."
Umut behauptete sogar, er und Jeje wären heute ein Paar, gebe es ihren Ex-Partner Teezy nicht.
"Es gibt immer zwei Perspektiven, das ist meine Perspektive", so die 29-Jährige. Ein Ende des Streits ist derzeit nicht in Sicht.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/instagram.com/umut_tekin41, Screenshot/instagram.com/jejellopes