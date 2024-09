"Love Island VIP": Diese 19 Stars und Sternchen wagen das Liebes-Abenteuer

Köln - Große Premiere im Reality-Kosmos! Erstmals steht in diesem Jahr eine Promi-Ausgabe von " Love Island " an. Los geht es bereits ab dem 24. Oktober. Jetzt ist auch der Cast der VIP-Staffel bekannt.

Sylvie Meis (46) wird die erste Promi-Ausgabe von "Love Island" moderieren. © RTLZWEI, ITV Studios Germany

Ebenfalls einst ein Paar waren Melissa Damilia (28) und Danilo Cristilli (27) sowie Tracy Candela (27) und Marcellino Kremers (31). Letztere konnten sich 2018 sogar die "Love Island"-Krone aufsetzen.

Außerdem mit dabei sein wird TV-Macho Gigi Birofio (25). Der hat sich inzwischen von seinem Dschungel-Abenteuer erholt und will in der Villa Vollgas geben, um sich den Jackpot in Höhe von 50.000 Euro zu sichern.

An potenziellen Partnerinnen wird es dem Deutsch-Italiener dabei jedenfalls nicht mangeln. Denn auch Sandra Janina van der Heide (24), Aurelia Lamprecht (26) und "DSDS"-Kandidatin Jill Lange (24) reisen in die Luxus-Villa, um endlich ihre große Liebe zu finden.

Komplettiert wird der Cast durch Leandro Fünfsinn (24), Tobias Pietrek (33, beide "Love Island"), Wilson Coenen (22, "Are You The One"), "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Patrick Fabian (37), "Prominent getrennt"-Teilnehmerin Chiara Fröhlich (26), "Köln 50667"-Schauspielerin Sophie Immelmann (28), "Temptation Island"-Verführerin Viktoria Krause (26) und Reality-Newcomer Kymani Yade (21).

"Love Island VIP" startet am 24. Oktober und ist dann immer donnerstags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI oder auf Abruf bei RTL+ zu sehen. Moderiert wird die VIP-Staffel von Sylvie Meis (46).