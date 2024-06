"Love Island VIP": Dieser Dschungel-Camper ist beim Flirt der Promis dabei!

Ebenfalls mit an Bord der ersten "Love Island VIP"-Staffel sollen laut BILD Reality-Star Yasin Mohamed (32, "Ex on the Beach") und Männer-Model Kymani Yade (21) sein. Yade ist der Sohn von VIVA-Legende Daisy Dee (53), die vergangenes Jahr bei "Kampf der Realitystars" mitgemacht hat.

Welche weiblichen Stars bei der Kuppelshow dabei sein werden, ist unterdessen noch nicht bekannt. Auch RTL hat noch kein offizielles Statement dazu abgegeben.