Viele Tränen und glasklares Voting-Ergebnis: Dieses Couple hat "Love Island" gewonnen!

Zu Beginn sprach Moderatorin Sylvie Meis gleich mal den Fauxpas aus der Live-Episode vor einer Woche an, der einen handfesten Shitstorm ausgelöst hatte: Die Zuschauer hatten jedes einzelne Wort aus der Regie hören können , das der 45-Jährigen über den Knopf im Ohr zugeflüstert worden war. Die "Stimme in ihrem Kopf" wurde aber natürlich diesmal "abgestellt".

Als Vanessa dann aber - nicht sehr überraschend - als Special Guest in die Villa geschickt wurde, hatte ihr Leiden endlich ein Ende. Tränenüberströmt fielen sich die Zwillinge in die Arme und planten schon mal ihre gemeinsame Zeit nach der Show. "Du kannst bei uns im Bett schlafen im Hotel", schloss das Duo auch Luca (27) in diese Pläne ein.

Beim "Spiel der Liebe" ging es ans Eingemachte. © RTLZWEI / Magdalena Possert

Und "Love Island" wäre natürlich nicht "Love Island", wenn nicht noch ein Spiel an der Tagesordnung gewesen wäre. Bei "Spiel der Liebe" mussten die Paare verschiedene Stufen durchlaufen, Fragen übereinander beantworten und Challenges meistern.

Vom Heiratsantrag und der Trauung über das Wickeln einer Puppe bis hin zum Anprobieren von Hochzeits- und Rentnerkleidung galt es, sich als Couple zu beweisen. Einen Preis oder einen Gewinner gab es nicht - dafür aber Lauras und Leons Beichte: "Ja, wir haben schon voreinander gekackt". Schön!

Nach diesen Zeitpuffern ging es dann endlich ans Eingemachte und die drei Finalisten-Couples durften die Livebühne betreten, auf der Sylvie, Oli.P (45) und Star-Gast Elena Miras bereits warteten.

Hier sollten die Paare nochmal ordentlich die Werbetrommel für sich rühren, immerhin stimmten die Zuschauer gleichzeitig in der Live-App für ihre Favoriten ab. "Selbst wenn's nicht klappt - ich hab den Hauptgewinn schon mal gewonnen", traf Leon wie immer die richtigen Töne. Evi versuchte unterdessen ans Mitgefühl der Fans zu appellieren und erinnerte an ihre und Leandros schwierige "Love Island"-Zeit: "Wr sind durch Höhen und Tiefen gegangen."

Auch Luca legte noch eine Schippe drauf und verkündete: "Ich bin tatsächlich verliebt in Jenny." So wollen die beiden so bald wie möglich zusammenziehen. Ob Vanessa auch in diese Pläne involviert ist?