Bitteres "Make Love, Fake Love"-Fazit: "Nur hier, um bezahlten Urlaub zu machen"

Griechenland - Hoher Besuch in der " Make Love, Fake Love "-Villa. In Folge 6 fühlen die besten Freundinnen von Single-Lady Karina Wagner (28) - Mimi und Nina - den Boys ordentlich auf den Zahn. Dabei machen sie eine überraschende Entdeckung.

Karinas beste Freundinnen Mimi (l.) und Nina (r.) halfen ihr in der neuen Folge von "Make Love, Fake Love" bei der Suche nach den Fake-Lovern. © RTL

Ausgerechnet Karinas Favorit Maurice (27) ist kein Unbekannter für Freundin Mimi. Die beiden lernten sich nur wenige Monate vor den Dreharbeiten zu MLFL via TikTok kennen und trafen sich danach sogar privat. Gelaufen sei aber nichts, wie beide beteuern. Mimi habe mehr gewollt, Maurice aber nur Freundschaft.

Das Problem - zumindest für den vergebenen Marcel: Mimi folgt ihm auf Instagram und dort war auch schon das ein oder andere Mal seine Freundin Smilla zu sehen.

Doch während das Paar bangt, ahnt Mimi nichts und beteuert gegenüber Karina sogar: "Der ist zu 100 Prozent Single." Sie schätze den 27-Jährigen nicht so ein, dass er sich in der kurzen Zeit eine Freundin "angelacht" habe und direkt mit ihr in ein Format "hüpft". Aber genau so verhält es sich.

Nur wissen das Mimi und Karina nicht und gerade Letztere atmet auf, schließlich sei der Ex-Verführer von "Temptation Island" ihre Nummer eins, die auch am besten küssen könnte. Dass Maurice auch ihrer Freundin gefällt oder zumindest vor nicht allzu langer Zeit mal gefallen hat, lässt Karina dabei völlig außen vor.