Heiße Szenen zwischen Vergebenen und Single-Lady sorgen für Ärger: "Jetzt kommt die Zunge, Alter, ihh"

Dass sie auf das falsche Pferd setzt, kann Karina in diesen Moment ja noch nicht ahnen. Maurice tut ehrlicherweise aber auch alles dafür, dass das so bleibt.

Smilla erwartet auch in der vierten Folge wieder ein altbekanntes Bild. Denn ihr Freund Maurice macht es sich mit Karina in trauter Zweisamkeit auf einem Daybed gemütlich.

Während Oliver (26) sich Karina schnappt, halten die anderen Jungs Ausschau, dass auch nicht zu viel zwischen den beiden passiert. © RTL

Doch nicht nur Maurice geht ordentlich ran, auch Oliver will nun endlich mal zeigen, was in ihm steckt.

Beim Einzelgespräch fackelt der 26-Jährige nicht lange, packt Karina am Hals und zieht sie zu sich ran.

Der darauffolgende Kuss hat die Single-Lady offensichtlich genau so schockiert wie die vergebenen Mädels, welche sich das Spektakel mitansehen.

"Findet sie das jetzt gut?", fragen sie sich sichtlich staunend.

Nun ja, zumindest nimmt sie es hin - froh darüber, dass Oliver endlich mal nicht so verkopft ist.

Dieser plant am nächsten Tag auch schon, wie er Karina von sich überzeugen kann, und bringt direkt mal seine toxische Seite zum Vorschein. Eigentlich wäre er jetzt nämlich an der Reihe, die Frau erst mal zappeln zu lassen.

"Manchmal so einen kleinen Spruch: 'Zieh dir mal was Schickeres an' oder so", stellt Oliver darüber hinaus gekonnt zur Schau, wie man es nicht machen sollte. Ob er mit seinem aufflammenden Übermut nicht doch eher das Gegenteil bei Karina bezweckt?

