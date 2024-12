"Make Love, Fake Love": Deshalb macht Karina Wagner überhaupt mit

Köln/Lüneburg - Seit diesem Wochenende hat " Make Love, Fake Love " in Karina Wagner (28) eine neue Hauptdarstellerin. Inzwischen hat die ehemalige Single-Lady von "Der Bachelor" auch ihre Beweggründe für ihre Teilnahme erklärt.

Jetzt will sie der Liebe aber eine neue Chance geben und ihr Herz endlich wieder zum Beben bringen. "Ich habe in letzter Zeit nicht viel gedatet", gibt die ehemalige Bewerberin von Niko Griesert (34) offen und ehrlich zu.

Zwei Jahre ist ihre jüngste Beziehung schon her. Damals gingen die 28-Jährige und Ex-Freund Gustav Masurek (35) nach neun Monaten schon wieder getrennte Wege.

Wieso, weshalb und warum sich Karina ab dem 2. Januar um jede Menge ehrliche Worte und fiese Liebes-Lügen schert, ist eindeutig: Sie will sich wieder neu verlieben!

Gerade einmal einen Tag ist es her, dass die Macher der Liebes-Show die Katze aus dem Sack gelassen haben und die 28-Jährige als neue Hauptakteurin erklärten.

Bislang zeigt sich die 28-Jährige noch alleine auf Selfies. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Karina Wagner

Trotz fehlender Flirt-Übung sieht sie in ihrer Teilnahme keinerlei Probleme - ganz im Gegenteil! "Warum nicht einfach mehrere Männer gleichzeitig kennenlernen und das nachholen, was ich in den letzten zwei Jahren verpasst habe?".

Scheint so, als hätte gerade die Anzahl an zehn Männern den Ausschlag gegeben und sie letztendlich von ihrer neuen ungewohnten Rolle überzeugt. Allerdings muss sich die Nachfolgerin von Antonia Hemmer (24) auch darüber im Klaren sein, potenziell hart enttäuscht zu werden.

Denn: Nicht alle Männer sind Single - einige von ihnen führen Beziehungen und haben es einzig und allein auf die 50.000 Euro Preisgeld abgesehen. "Ich möchte mit niemandem zusammen sein, der so gut lügen kann. (...) Dann kann er es auch mit mir machen. Vertrauen ist für mich das Wichtigste."

Angst vor Lügen und Herzschmerz scheint sie jedenfalls schon zu haben. "Ich habe ein bisschen Angst, dass ich die Lügner nicht enttarnen kann. Man hat es ja auch in den letzten Staffeln schon gesehen, dass es vergebene Männer gibt, die sehr, sehr gut lügen können."

Ab dem 2. Januar können sich Zuschauer auf RTL+ von den Liebes-Künsten der 28-Jährigen überzeugen und sie auf der Reise nach der großen Liebe begleiten.