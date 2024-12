"Make Love, Fake Love": Diese Single-Lady sucht in Staffel drei die Liebe!

Köln/Lüneburg - Ab dem 2. Januar ist die neue Staffel von " Make Love, Fake Love " auf RTL+ zu sehen. Jetzt ist auch klar, welche Single-Lady in der dritten Ausgabe der Datingshow im Mittelpunkt stehen wird.

Karina Wagner (28) steht in der dritten Staffel der Datingshow "Make Love, Fake Love" im Mittelpunkt. © RTL/Kevin Römmer-Kulakow

Nach Reality-TV-Dauerbrennerin Yeliz Koc (31) und "Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Antonia Hemmer (24) sucht nun Karina Wagner (28) nach der großen Liebe - das verkündete Moderatorin Janin Ullmann (43) am heutigen Samstag bei den "Reality Awards" auf der Bühne.

Die Norddeutsche, die in Lüneburg (Niedersachsen) lebt, ist aus der "Bachelor"-Staffel mit Niko Griesert (34) bekannt. Anschließend nahm sie auch an der Show "Bachelor in Paradise" und bei "Prominent getrennt" teil.

Der Clou hinter "Make Love, Fake Love" ist, dass nicht alle männlichen Teilnehmer tatsächlich Single sind. Einige spielen ein falsches Spiel, um die Protagonistin von sich zu überzeugen und am Ende ein Preisgeld von 50.000 Euro abzuräumen.

Während Yeliz am Ende der ersten Staffel die richtige Wahl traf und sich für Single Jannik (28) entschied, wählte Antonia in der zweiten Staffel Kandidat Xander (32) - und das, obwohl sie wusste, dass der eigentlich vergeben war. In beiden Fällen kam es nach kurzer Zeit zur Trennung.