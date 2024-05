Make Love, Fake Love: Erst ab DIESEM Punkt wusste Lisa, dass sie betrogen wird

Dresden/Frankfurt am Main - "Ich nehme das Netz natürlich gern mit. Aber jeder kann sich was Schöneres vorstellen, als die betrogene, gedemütigte Frau und dadurch bekannt zu sein." Worte von Lisa Postel (32), deren Beziehung bei " Make Love, Fake Love " (MLFL) scheiterte. Welche Probleme es aber auch schon vor der Show mit Xander (25) gab, darüber sprach sie jetzt.

Kamen nach der Show noch mal kurzzeitig zusammen: Xander (25) und Lisa (32). © RTL

In ihrem letzten Interview, das sie über die MLFL-Zeit führen möchte, sagte sie zu "Trashkurs", dass es ein tieferes Problem zwischen ihr und Xander gab. Näher darauf eingehen möchte sie aber nicht. "Das habe ich aber erst im Nachhinein so richtig erkannt." Streitpunkte habe es hingegen immer wieder wegen seiner leeren Versprechungen gegeben.

Als sie sich für eine Bewerbung entschieden, da waren sie gerade ein halbes Jahr offiziell zusammen, hatten aber schon mindestens sechs Monate zuvor intensiven Kontakt und kannten sich schon Jahre zuvor aus dem Gastrobereich, als er zu ihren Kunden zählte, berichtet Lisa.

"Wir hätten nicht gedacht, dass wir wirklich genommen werden. Deshalb hat Xander auch gesagt, er trinkt drei Bier und dann gehen wir wieder", lacht sie. Das Format und die Auswirkungen habe man "total unterschätzt" - wie so viele vor ihnen auch.

"Ich hätte niemals gedacht, dass eine andere Frau zwischen uns kommt - und jetzt hat er schon wieder die Nächste. Was war das? Wie kann man sich in einem Menschen so täuschen?", fragt sich die 32-Jährige, die einen Sohn aus einer früheren Beziehung hat.