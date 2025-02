Vergebene warnt bei "Make Love, Fake Love": "Karina, du spielst mit dem Feuer!"

Griechenland - In Folge 7 von " Make Love, Fake Love " fallen im wahrsten Sinne des Wortes die Masken (mancher) Männer. Besonders von Favorit Maurice (27) ist Single-Lady Karina Wagner (28) besonders enttäuscht.

Die Kandidaten mussten ihr Wissen über Karina unter Beweis stellen. Dabei schnitt ausgerechnet Favorit Maurice (Dritter von rechts) mit am schlechtesten ab. © RTL

Zunächst zeigte sich Karina jedoch sehr gut gelaunt. Der Besuch ihrer besten Freundinnen Mimi und Nina hat Früchte getragen: Die Männer zeigen (endlich) mal mehr Initiative – suchen vermehrt ihre Nähe.

Doch die gute Laune kippt, als ihr Mit-Favorit Maurice (27) nicht mal weiß, wie ihr Name richtig geschrieben wird. Beim Testspiel "Wer kennt Karina am besten" schreibt er diesen doch glatt mit "C". Und damit nicht genug, er weiß auch nicht mehr, welche Rasse ihr Hund hat (Zwergspitz) oder wie viele Geschwister sie hat.

Selbst Thoren (33) und Cengiz (32), die zu diesem Zeitpunkt erst einen Tag in der Villa sind, beantworten die meisten Fragen richtig.

"Das tut schon weh", so Karina enttäuscht. Sie gab zu, bei Maurice inzwischen schon ein "Kribbeln" zu verspüren. "Ich bin halt nicht der beste Zuhörer, das gebe ich auch voll und ganz zu", versucht der 27-Jährige, sich zu "verteidigen".

Nicht der beste Zuhörer oder liegt es vielleicht daran, dass er gar nicht Single ist?