Mark Forster dabei! TV-Show macht hübschen Leipziger Hauptbahnhof berühmt(er)

Schauen und vor allem hören sich die Auftritte genau an: Sänger Mark Forster (41, l.) und Pianist Igor Levit (37). © RTL/Hendrik Lüders

"Mitten ins Herz" will VOX mit "The Piano" treffen. Das bereits in anderen Ländern erfolgreiche Format soll nun auch in Deutschland für Gänsehautmomente sorgen.

Bislang unbekannte Talente werden in verschiedenen Gebäuden wie Hauptbahnhöfen oder der "Mall of Berlin" ihr Können am Klavier präsentieren und wollen damit nicht nur Moderatorin Annika Lau (45) von sich überzeugen.

Was sie nicht wissen: Abgeschottet und unentdeckt lauschen zwei Musik-Kenner dem Treiben am Piano - Sänger Mark Forster und der international renommierte Pianist Igor Levit (37) kommentieren die Darbietungen.

"Von Klassik bis Pop, von vierhändig bis gesangsbegleitet - die Bandbreite ist groß", kündigt VOX an.

Bianca Barth, Executive Director Development beim Produzenten UFA, findet: "'The Piano' ist ein sehr besonderes Format. Das haben wir alle während der Produktion gefühlt, als so viele verschiedene Menschen sich ans Klavier gesetzt und ihre Geschichten mit uns geteilt haben."