The Masked Singer: Dieses Model steckte im Feuerlöscher!

Unterföhring - Model, Sängerin, Moderatorin. Diese Titel treffen alle auf die Person im Party-Feuerlöscher bei "The Masked Singer" zu. Und Heiner Lauterbach (70) hat es in der Live-Show sogar geahnt.

Model, Schauspielerin und Sängerin Eva Padberg (43) hatte sich im Kostüm des Feuerlöschers versteckt. © ProSieben/Willi Weber

Eva Padberg (43) war es, die in dem Brandbekämpfer-Outfit versteckt war.

In der zweiten Sendung der neunten Staffel war für die 43-Jährige bereits Schluss.

Zwar schade, wie Padberg meinte, weil sie gerne noch weiter gemacht hätte. Aber der andere Plan – die Adventszeit mit der Familie zu verbringen – sei auch ein guter Ersatz.

"Es hat auf jeden Fall megaviel Spaß gemacht", so Padberg, die offenbar zahlreiche Personen anlügen musste, um ihre Identität nicht zu verraten. "Viele, viele Menschen, die mir sehr nahe stehen" hätte sie angeflunkert: "Es tut mir leid", fügte sie mit Blick in die Kamera an und schickte einen Handkuss in Richtung der gemeinten Freunde und Familienmitglieder.

"So dermaßen ins Schwarze", lobte Moderator Matthias Opdenhövel (53) den Gast aus dem Rate-Team Heiner Lauterbach.

Dieser hatte sich nämlich kurz vor der Enttarnung bereits festgelegt und auf Eva Padberg getippt. "Heiner, der Sherlock Holmes von 'The Masked Singer'", lobte der Moderator.