Sächsisches Paar kinderlos happy: "Erleichterung, dass sie auch keine Kinder haben wollte"

Leipzig/Bannewitz - Partner oder Partnerin, Kinder und ein Haus: Für viele Menschen sieht so die Wunschvorstellung fürs Leben aus. Allerdings gibt es auch Paare, die keinen Nachwuchs haben möchten oder können.

Julia (36) und Thomas (41) aus Leipzig. Beide möchten keine Kinder haben. © MDR

Früher hat Julia (36) immer mit ihrer Puppe Carola gespielt. "Die war weiß und die Bommel oben war rosa. Ich bin mit der rausgegangen, spazieren gegangen mit dem Kinderwagen - alles kein Thema. Aber selber eine Familie gründen? Nein", sagt die Leipzigerin in der MDR-Doku "Nah dran - Kinderlos glücklich".

Es sei ihrerseits nie der Bedarf entstanden oder das Gefühl da gewesen, irgendwann mal Kinder haben zu wollen. "Das kenne ich nicht."

Auf Arbeit in einem Callcenter lernt sie Thomas (41) kennen, der damals ihr Chef ist. Auch er ist kinderlos glücklich. "Es gab nicht einen Augenblick in meinem Leben, in dem ich das Bedürfnis nach Kindern hatte."

Es sei eine "Erleichterung" gewesen, dass sie ebenfalls keinen Nachwuchs zeugen wollte. "Da ist natürlich ein Konfliktpunkt erst mal weg." 2015 heiratete das Paar. Und führt auch ohne Kinder ein erfülltes Leben.