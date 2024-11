Rentnerin soll 2000 Euro Nebenkosten nachzahlen: Abrechnungs-Abzocke kein Einzelfall!

So wie Birgit Schmid geht es derzeit vielen Mietern. Das Reporter-Team der MDR-Umschau hat Mietervereine in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gebeten, stichprobenartig ihnen zugearbeitete Abrechnungen auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen.

Die Rentnerin Birgit Schmid etwa wohnt alleine in ihrer Mietwohnung auf 51 Quadratmetern in Niederndodeleben bei Magdeburg .

Für die Nebenkostenabrechnung müssen Mieter dieser Tage teils tief ins Portemonnaie greifen. In einigen Fällen lohnt sich aber eine Überprüfung. (Symbolbild) © picture alliance / pressefoto_korb

Von insgesamt 100 Stichproben (34 aus Sachsen, 33 aus Sachsen-Anhalt und 33 aus Thüringen) sind nur 26 Prozent rechtmäßig - ganze 60 Prozent sind falsch und 14 Prozent zumindest fragwürdig.

Wie auch im Fall von Birgit Schmid lohnt sich hier oft der Gang zum Mieterverein oder einer Verbraucherberatung.

"Da ist ein riesiger Wärmeverlust in Ihrem Gebäude und keiner weiß, wieso. Der Vermieter muss das erst bei einer Begehung mit dem Mieterschutzbund aufklären, bis dahin müssen Sie nicht zahlen", so Zakaria Said vom Mieterschutzbund in Magdeburg.

"Ich bin sehr erleichtert, jetzt geht es mir erstmal besser. Man kann ja nachts nicht mehr schlafen, weil man Angst hat, aus der Wohnung raus zu müssen", berichtet Birgit Schmid.